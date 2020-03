Más de 25.000 estudiantes de Ucasal aprenden en sus casas

Más de 25.000 jóvenes y adultos matriculados este año en la Universidad Católica de Salta (Ucasal) pueden estudiar desde sus casas y más de 2.500 docentes pueden enseñar utilizando la plataforma y sus recursos en línea.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) sorprendió al mundo entero y está resintiendo sobremanera al ámbito educativo presencial.

Sin embargo, ante este contexto la Ucasal, pionera a nivel nacional en educación a distancia, no tambaleó y rápidamente utilizó toda su estructura tecnológica para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se corte y los estudiantes no pierdan días de clase.

Con 30 años de trayectoria, la educación a distancia, tiene unas 20 carreras activas y registra más de 13.000 alumnos por año, personas que viven desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.

Además se cuenta con más de 110 localidades donde funcionan las unidades de apoyo que permiten evaluar los alumnos en cada sitio y de manera presencial, con todas las garantías de veracidad, transparencia y exigencia académica, contando inclusive con Certificación de calidad IRAM ISO 9001/2015 para varios procesos académicos incluido el de exámenes finales para esta modalidad.

Aprendizaje activo

La plataforma de aprendizaje electrónico de la institución está disponible los 365 días del año e incluye profesores tutores para el aprendizaje activo. Cada alumno que estudia en esta modalidad solo necesita una conexión estable a Internet y algún dispositivo con el que pueda acceder a la plataforma, donde encontrará un conjunto de recursos digitales tales como videoclases de profesores, módulos o guías de aprendizaje, la bibliografía obligatoria digitalizada y con acceso directo a la biblioteca digital de Ucasal con más de 90.000 títulos disponibles, foros de discusión y un mentor que lo ayudará con trámites o problemas, además del personal de cada sede.

Desde 2016 la casa de altos estudios trabaja en la modernización y transformación digital del resto de procesos clave que hacen a una eficaz y eficiente gestión universitaria, implementando herramientas digitales que les permitan trabajar cada vez más bajo "entornos inteligentes", propiciando la despapelización.

"Esto hace posible que estemos pasando de una gestión en papel a una gestión documental electrónica, atendiendo a toda la normativa vigente en tal sentido, haciendo importantes adecuaciones para responder a conceptos tales como expedientes electrónicos y firma digital, entre otros", destacó la secretaria general de la Ucasal, Silvia Álvarez, que proporcionó toda la información.

En todas la carreras

Frente a la realidad del coronavirus, la Universidad abrió el acceso a la plataforma virtual de todas las carreras de la universidad, que antes solo eran presenciales; así, alrededor de 50 carreras que antes estaban solo en la modalidad presencial, como las ingenierías, arquitectura, veterinaria, etcétera, hoy continúan con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a los ingresantes, todos fueron identificados y sumados a la plataforma, cualquiera sea la carrera a la que se haya inscripto. Este año son más de 6.000.

Plataforma y herramientas

Hoy la Universidad Católica cuenta con recursos tecnológicos de última generación, acompañados de Oracle como sistema de gestión de base de datos, que les permiten brindar el soporte tecnológico que hace falta para alumnos y profesores.

Administrativos

También el personal administrativo y de gestión puede continuar su tarea diaria desde su vivienda, porque la institución pudo "conectarlos" oportunamente y digitalmente, atendiendo al proceso que realizan, no suspendiendo, en ningún momento, el servicio educativo.

Tampoco se suspendieron las reuniones de Consejo Académico, de la que participan decanos, directores , vicerrectores y el rector. Se harán de forma virtual desde la casa de cada uno. Las resoluciones rectorales continuarán realizándose, ya que Ucasal tiene implementada la firma digital.

Los alumnos, a través del sistema de autogestión, pueden acceder a toda su información académica actualizada, obtener constancias sin necesidad de ir al campus, solicitar el título, entre otros.

Defensa de tesis online

Dos estudiantes de la Universidad Católica de Salta tuvieron la posibilidad de realizar la defensa de sus trabajos de tesis de forma online, por primera vez. La experiencia inaugural estuvo a cargo de la Escuela de Negocios, que con la ayuda de las herramientas tecnológicas, la reestructuración de nuevos espacios y tiempos, y el apoyo institucional pudo concretar esta alternativa.

Evaluación

"Fue una experiencia muy grata con excelente calidad de audio, video y proyección de la presentación. Una demostración del cómo abordamos una solución para continuar nuestra trayectoria a pesar de la difícil situación por la que estamos atravesando por la pandemia. El uso de la tecnología a nuestro favor y la predisposición de todos fue clave para lograrlo", afirmó el flamante egresado Mariano Bollo.