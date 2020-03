Barça, con problemas de salarios y vestuario

No solamente hay un impacto sanitario y social en la crisis generada por el coronavirus, sino que también significa un suceso muy negativo a nivel económico y sobre todo en la industria del fútbol y del deporte en general. El FC Barcelona es uno de los clubes que ya puso en marcha su plan para hacer frente a esa situación, con una significativa rebaja de salario a los jugadores.

La prensa española informó que la directiva del club azulgrana que empieza a sentir la falta de ingresos por el cierre del Museo, las tiendas, las escuelas patrocinadas, y además sin la venta de entradas ni la explotación de los palcos VIP del Camp Nou plantea una rebaja del 70% del sueldo base de los futbolistas, sin tocar los premios ni los complementos de cada contrato.

El presidente Josep Maria Bartomeu, quien lidera las conversaciones con el vestuario, aspira a llegar a un acuerdo durante estos días con todos los integrantes de la plantilla profesional. Ya tuvo contacto con los capitanes para adelantarles los detalles sobre esta medida.

Y aunque las conversaciones están comenzando, ya hay división en el vestuario. “En el seno del grupo no hay uniformidad de criterios para hacer frente a esta solicitud de Bartomeu como medida de choque para paliar la falta de ingresos ocasionados por el coronavirus”, explica el periódico catalán SPORT.

A su vez, este medio explica: “Una parte de los jugadores que rechazan la propuesta del club, que son contrarios a la aplicación de esta rebaja e incluso al planteamiento” porque consideran que con una gestión adecuada de los recursos no deberían verse afectado.

Luego destaca que “hay otra parte de jugadores del vestuario, con peso específico dentro del grupo, que consideran que la propuesta del club es aceptable y hay que tenerla en consideración”, es decir, presentan mejor predisposición para hacer esta reducción salarial.

El tercer grupo pretende escuchar “lo que diga la Asociación de Futbolistas españoles (AFE)” que debe trabajar en conjunto con LaLiga para la reanudación o no del campeonato, y eso comprendería algunas bajas de sueldo colectivas según cuál sea el desenlace.