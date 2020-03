VIDEO Ivana Nadal pasa la cuarentena desnuda y explica por qué razón lo hace

Desde las cuatro paredes de su casa y siempre sonriente, Ivana Nadal transmite por redes sociales sus días de cuarentena. Además de fomentar la actividad física (todos los días comparte una rutina para mantenerse en forma) la modelo y conductora aprovecha sus canales para entretener a la gente y reflexionar sobre cuestiones que inspira el aislamiento. Entre ella, su constante desnudez. “¿Por qué estás en tetas?”, contó que es la pregunta que más le hacen sus seguidores.

La respuesta fue simple y contó con cuatro argumentos: “Estoy en tetas porque estoy en mi casa sola hace diez días encerrada, porque no tengo ganas de vestirme, porque me encanta estar en pe... y porque se me canta”, admitió entre risas, acostada en su cama y con el torso desnudo.

Y agregó: “Así que si vos tenés ganas de estar en tetas y vivís sola lo podés hacer. Si vivís con tus hijos es medio raro”. Horas más tarde, agregó en un posteo: ‘Juzgar menos. Reírnos más‘ , y el lema obligatorio de los últimos tiempos: Yo me quedo en casa.