En La Merced se aguarda con paciencia 

El presidente Armando Cerezo, del club del Valle de Lerma, reconoció que “hay que esperar, no queda otra”

La espera se prolonga y sin ninguna novedad de lo que va a pasar, el club Deportivo La Merced transcurre este tiempo, con el interés de que en algún momento el fútbol retorne a la normalidad.

La suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus y específicamente, el torneo Regional Federal Amateur, donde interviene el representativo del Valle Lerma, generó que los dirigentes aguarden con atención los últimos acontecimientos. Por eso, el presidente de Deportivo La Merced, Armando Cerezo, se refirió sobre este presente. “Hay que esperar, no queda otra. No nos dijeron nada de que si el torneo continuará o no. Estamos a las expectativas de saber qué va a pasar. Mientras tanto el plantel se encuentra de licencia y reciben instrucciones de los entrenamientos individuales a través del cuerpo técnico”, explicó el dirigente del club vallisto.

Para Cerezo, el interlocutor es el presidente de la Liga del Valle, Javier Muruaga. “No hay ninguna novedad. La última vez que hablé con el presidente de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma me dijo que primero la suspensión del fútbol era por 15 días y que después que se iba a extender por un mes. Así que tenemos que estar atentos”, expli có.

El titular de La Merced manifestó luego lo siguiente: “En el primer partido por esta fase frente a Gimnasia y Tiro no lo quería jugar por el tema de que fue programado sin público y que nos afectó económicamente. Y si llega a continuar el torneo, según me dijeron, va a ser sin público. Y ya para nosotros no tiene sentido. Desde nuestra parte es la única forma de reunir dinero y de pagar a los jugadores, anteriormente, hasta nos alcanzó para cubrir con el cuerpo técnico”.

Asimismo, Cerezo brindó detalles de los planes de trabajos que se trazaron de acondicionar su estadio para que en el futuro pueda jugar de local las competencias que organiza el Consejo Federal. “Sí, con los hinchas a la cancha la estamos tratando de mejorar. Tenemos gente que nos aporta, que nos quiere poner el riego por aspersión. Y de a poco vamos a ir mejorando nuestro estadio para que el día de mañana podamos afrontar los partidos por los torneos a nivel nacional, de local”, destacó el dirigente.