Prevención: readecuaron un área del hospital de La Merced para atender casos febriles y respiratorios

Readecuaron un área del hospital “Dr. Nicolás Lozano” de La Merced, para atender casos febriles y respiratorios. Se trata de una medida preventiva y que apunta a sectorizar ese tipo de situaciones y aislarlas de pacientes con otras patologías. Los trabajos fueron encarados por la Municipalidad de La Merced y se enmarcan en las acciones que se llevan adelante para evitar la propagación del coronavirus.

El intendente Javier Wayar explicó: “Se realizó una readecuación de una importante sala del hospital, la que fue pintada, se hizo a nuevo el sistema eléctrico, entre otros trabajos. Constantemente estamos trabajando en todos los aspectos que hacen a la prevención del coronavirus. Por otro lado, junto a los concejales Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico estuvimos temprano realizando la recolección de residuos, frente a la falta de personal municipal que se encuentra realizando la cuarentena”.

Equipamiento de la sala hospitalaria

Esta mañana se llevó a cabo la entrega de seis camas con colchones que fueron destinadas al nuevo sector del hospital Lozano y que fueron gestionadas ante el gobierno provincial por las autoridades locales. Participaron del encuentro el gerente general del hospital, Dr. Darío Flores; el intendente Javier Wayar; el senador Fernando Sanz, el diputado Gonzalo Caro Dávalos, el concejal Pedro Gutiérrez, entre otros funcionarios.

Al respecto, Caro Dávalos contó: “Desde el Gobierno de Salta nos facilitaron el mobiliario a fin de equipar esta nueva sala del hospital, para enfrentar cualquier posible situación que pudiera ocurrir en la localidad. La idea es estar preparados. El nuevo espacio se encuentra ubicado donde antes se hallaba la farmacia del nosocomio”.

La nueva sala cuenta con seis camas nuevas, lavatorios para que los pacientes puedan higienizarse, baño y un consultorio específico para esa área.

Por su parte, el Dr. Darío Flores, señaló: “Comenzamos con este proyecto hace dos semanas. La idea es anticiparse a cualquier eventualidad. Si bien Salta esta en un clima estable en materia sanitaria, no hay que subestimar la situación nacional y mundial. Nos estamos preparando para dar un alivio al hospital Papa Francisco que tiene que absorber todos los casos de una amplia zona de la ciudad de Salta y de todos los hospitales del Valle”.

Puntualizó, además: “Nosotros en la guardia instauramos una especie de decantador de los síntomas de los enfermeros que llegan al hospital. En primera instancias se analizan los síntomas y los casos febriles son ahora derivados a esta nueva área, para no mezclar a los pacientes. Es decir, no podemos poner a una persona con síntoma febril al lado de un chico con diarrea. Es por eso que ahora los atendemos en el consultorio este sector que reacondicionamos. Esto nos permite, además, preservar al personal, ya que es fundamental contar con la mayor cantidad de trabajadores y profesionales posibles”.