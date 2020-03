Una madre y su hija están desaparecidas

Una mujer de 40 años y su hija de 7 eran buscadas intensamente ayer por la policía, tras haber sido vistas por última vez hace dos días en su casa de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, mientras la investigación se centralizaba en torno de su novio, informaron fuentes policiales.

La búsqueda se inició a partir de una denuncia radicada en la comisaría 6ta. de Lanús por familiares de Cristina Iglesias (40), quien fue vista por última vez junto a su hija el miércoles por la noche en su vivienda de la calle Domingo Purita al 400, de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales informaron que, ante la denuncia, personal de la seccional concurrió a la casa de Iglesias, donde comprobó que la mujer y su hija no se hallaban y que había un gran desorden adentro. "Desde el miércoles que no sabemos nada de ella, no dejaron rastros, la casa estaba revuelta", dijo a Télam Fernando Iglesias, hermano de la mujer. El hombre agregó que la policía también fue a buscar al novio de su hermana, pero tampoco lo hallaron.

"El novio de mi hermana alquilaba una pieza en otro lugar y la policía encontró allí los documentos y llaves de mi hermana", agregó.

El hombre aseguró que hacía poco tiempo que su hermana estaba en pareja con esa persona, por lo que no sabía si había problemas en la relación o si era violento, ya que no lo conocía.