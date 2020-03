Sergio Plaza: “Sin público no se puede competir”

En el día a día para saber qué sucederá con el fútbol, que fue suspendido por la pandemia del coronavirus, es lo que acapara la atención de los dirigentes. Sergio Plaza, integrante de la comisión directiva y presidente de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, equipo que interviene en el torneo Regional Federal Amateur dio su parecer sobre la situación que se generó ante la falta de actividad. “El panorama por lo que sabemos es incierto. Hay muchos rumores por lo que puede llegar a pasar con el campeonato. Mantenemos contactos con otros presidentes de clubes que están participando en el torneo y aparecieron rumores de que se podría suspender hasta el año que viene; la otra posibilidad es que se pueda empezar a competir a partir de agosto hasta diciembre. Entonces, no sería una mala idea para no tener a los jugadores parados hasta el año que viene y también poder utilizar jugadores en el torneo Anual”, comentó Sergio Plaza.

Al continuar el diálogo con El Tribuno, el directivo acotó: “No sabemos qué va a pasar porque esto son rumores y también los mismos del Consejo Federal no saben cuanto va a durar la cuarentena y que puede llegar a pasar. Así que estamos a la espera”. También se le preguntó qué sucedería si se vuelven a programar los partido sin público, a lo que respondió: “No, ya si es sin público es imposible para todos. La gran mayoría y en un gran porcentaje de lo que se recauda va a parar al sueldo y principalmente, lo que es la apertura de cancha. Entonces sería imposible, si bien hay clubes como nosotros que tenemos sponsor, Gimnasia y Tiro por ser uno de los más grandes de la categoría y podés conseguir algún tipo de apoyo, no alcanza para cubrir tanto ni la totalidad de los sueldos, ni mucho menos. Por lo tanto es imposible. Si no va la gente a la cancha creo que no se puede competir.

Plaza, luego abordó sobre la secases de recursos. “Ahora no se puede hacer absolutamente nada, de nada. Se complica en todos los aspectos hasta para pagar a los jugadores, si tenías previsto pagarle por el tema bancario y todo lo que significa. Hablamos también con los sponsor para solucionar y que efectúen el pago, tampoco lo pueden hacer. Estamos a la espera y buscando algún tipo de solución para ver qué pasa. Todo va a depender cuando se levante la cuarentena para empezar a solucionar todo tipo de problemas y realmente para ver que vamos a hacer con los jugadores y el torneo”, explicó el dirigente albo.

De algún modo, la suspensión del fútbol se produjo justo cuando Gimnasia y Tiro arrancó derecho la segunda etapa del torneo. “Esto pasó en el mejor momento nuestro. Al principio, al ser un equipo nuevo y con muchos chicos jóvenes, si bien trajimos algunos grandes de experiencia para que respondan en la cancha y los enseñen a los más chicos, no pudimos jugar con el mismo equipo dos partidos seguidos. En el último partido frente a La Merced, demostraron que están muy bien y fue justo cuando se paró. Tuvimos partidos buenos y en algunos momentos no tan buenos, por la misma inexperiencia y por la misma cantidad de chicos adentro de la cancha; por ahí se notaba que nos falta. Hubo momento en los que por ahí sacábamos mucha diferencia y en otro momento la verdad que no se jugaba para nada bien. Pero se demostró en el último partido que se jugó con mucha categoría, con aplomo y de visitante”, declaró.

De la levantada del albo en el Regional, destacó la mano del DT Sergio Maza: “Están rindiendo todos los jugadores, por ejemplo en el último partido a Herrera (Luciano) que es el goleador del equipo le puso en el banco. El chico que jugó lo hizo muy bien y después cuando ingresó Herrera hizo dos o tres jugadas que terminaron en gol, marcando las diferencias y demostrando que aquel que entra responde y el que juega también y que el técnico sabe a quien recurrir. Así que estaba todo encaminado. Creo que era nuestro mejor momento, viendo a otro rivales y otros equipos que pueden ser candidato también, nosotros estábamos muy bien a comparación de ellos. Pero en el fútbol todo puede pasar.

Y del aislamiento que priva las reuniones en grupo dejo entrever que “nos mantenemos en permanente comunicación por teléfono viendo que hacer. Lo que más no preocupa más allá de ver como hacer con los jugadores, es como solucionamos los pagos que es una de las obligaciones que tenemos con ellos”.