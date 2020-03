Claros: “La universidad va a tener que trabajar más la virtualidad”

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, entendió el riesgo del COVID-19 desde un primer momento y recibió fuertes críticas por ello. Lo cierto es que está en su casa cumplimiento con la cuarentena obligatoria y a diario se comunica de forma telefónica o a través de los grupos de WhatsApp con decanos, vicedecanos, directores y vice y la vicerrectora, con su gabinete, y el comité de emergencias para que la universidad siga funcionado.

Con respecto a la educación a distancia, dijo: “Es bastante disparar todo el procedimiento en las distintas facultades, pero nosotros tenemos que estar seguros de que esto sea de aplicación total. No nos olvidemos que tenemos muchos jóvenes de escasos recursos que no tienen accesibilidad, que están en algún lugar de la provincia, donde no tienen wifi”.

¿Cómo está sobrellevando la UNSa esta cuarentena?

Es una decisión de todas las autoridades, no solo del Rectorado, a partir del decreto 297 y disposiciones del Presidente de la Nación a las que han adherido casi todas las provincias. De esta forma se trata de preservar la salud de todas las personas, este virus ha sorprendido al mundo entero.

Se creó un comité de emergencia, ¿quiénes lo integran?, ¿qué objetivos y tareas va a coordinar?

Sí, eso es muy importante. Hemos puesto personas idóneas de cada una de las áreas. Hay dos médicos, un biólogo, una abogada de sistema jurídico, el secretario general, el director general de obras y servicios, una científica, un responsable de higiene y seguridad. La idea es que todas las medidas que se tengan que tomar estén centralizadas en el comité. Al haber profesionales de distintas áreas y disciplinas que sean ellos los que nos vayan dando las indicaciones, inclusive en aquellas recomendaciones que vienen desde afuera de la universidad. Antes que sean de aplicación deben pasar por ese comité, que entre otras cosas, nos está aconsejando a la comunidad universitaria sobre los aspectos de higiene y prevención.

Entonces, ¿la UNSa cerró sus puertas o mantiene guardias mínimas?

La universidad está cerrada con guardias mínimas. Lo que sí, hay aspectos que son fundamentales, resulta que justamente a través de paritarias nacionales han salido los incrementos de sueldos para docentes y no docentes en una escala que empieza el 1 de marzo. Entonces, con la solidaridad de seis compañeros nuestros PAU de liquidación de sueldos, desde mañana (por el miércoles 25), con toda la seguridad y cuidados que implica, aislados en cada uno de sus despachos realizarán los recibos de sueldos de marzo con las escalas actualizadas. También un personal de la parte de administración hará las liquidaciones de marzo para contratados y becarios de formación. Un gran agradecimiento a todos ellos. Tenemos celadores, personal de vigilancia que también se ha dejado, un cuerpo mínimo y necesario.

De acuerdo a la resolución de Rectorado, se le indicó a los docentes que inicien las actividades de forma virtual, ¿esto ya está funcionando a pleno, qué le dicen los docentes?

Los responsables de la secretaría académica, Hugo Romero y Nancy Cardozo, me pasaron un informe. De los distintos sistemas y plataformas virtuales que tenemos, la Moodle es la que más se utiliza. La universidad, no solamente en este caso (por el coronavirus), a futuro va a tener que empezar a trabajar más la virtualidad. Es bastante disparar todo el procedimiento en las distintas facultades, se está aplicando para las seis facultades y las sedes, pero hay algunas que están en un 95%, otras un 80%, algunas están utilizando plataformas específicas, pero nosotros tenemos que estar seguros de que esto sea de aplicación total. No nos olvidemos que tenemos muchos jóvenes de escasos recursos que no pueden tener accesibilidad, que están en algún lugar de la provincia, donde no tienen wifi. Me dicen que hay cátedras de algunas facultades que han llegado a tener el ciento por ciento de alumnos de forma virtual; a esos alumnos, inclusive, pueden llegar a tomarles el parcial de forma virtual.

De alargarse esta medida...

Ese es otro tema. Nosotros estamos acatando las disposiciones del Gobierno nacional para preservar, no tenemos todavía la certeza, se habla a través de los medios que puede prolongarse una semana más o que a lo mejor llegue hasta el 12 de abril, entonces, para nuestros jóvenes el primer cuatrimestre ya es irregular. No tenemos todavía una decisión, yo hoy le pasé el informe a las distintas autoridades de facultades y sedes, por supuesto, que a medida que esto avance nosotros vamos a tener que reunirnos sobre todo en el Consejo Superior, que es la máxima autoridad, y ver las disposiciones que hay que habilitar y aprobar para que tengan vigencia en la universidad porque no podemos dejar a nadie afuera. El tema es complejo, es muy bueno que la universidad haya empezado a trabajar de forma virtual, reitero es distinto en muchas de las facultades.

¿Cómo está siendo la respuesta de los estudiantes?

Los estudiantes entienden más lo virtual que nosotros mismos. El problema no es que el estudiante no hace, por ahí no tiene la posibilidad, no tiene un equipo, una computadora o un celular que realmente le permita trabajar. Nosotros tenemos que ver hasta el último de nuestros estudiantes que pueda acceder a esto. Estoy integrando un comité de emergencia del CIN, donde estamos los rectores de las universidades nacionales y todos los días nos están llegando instrucciones, y a la vez, intercambiamos opiniones, y tanto región centro, patagonia, todos están hablando que lo virtual no es completo para todo estudiante porque hay muchos chicos vulnerables, que no tienen la posibilidad.

¿Cómo los encuentra esta circunstancia “de educación a distancia” en materia tecnológica?

Bien. Lamentablemente la gestión anterior se había demorado en lo de la conectividad. Cuando llegamos a la gestión creímos que con todos los fondos que se habían puesto y gastado ya estaba listo, pero no es así. Pero dentro de lo que tiene cada uno es posible. Ahora a nivel nacional se está pidiendo que se empiecen a liberar costos y que haya más accesibilidad, que sea gratuito para todo lo que es educación. Mucho se ha logrado a través del Ministerio de Educación de la Nación para los niveles primario y secundario.

Antes de la pandemia por el coronavirus, ¿la UNSa tuvo algunas experiencias en educación a distancia?

La UNSa tiene más experiencia de formación virtual en posgrados. Ahora tengo una buena noticia del director de IEM Salta, que es nuestro nivel medio, ahí son mucho menos los alumnos por aula, porque acá se pasó del aula presencial al aula virtual. Ellos tienen más fuerza y les está yendo mejor porque son pocos. También habían experiencias en algunas carreras de grado y facultades. Todo esto esperando que nuestra conectividad -que debía haberse terminado en 2018- sea plena, pero todavía hay que ajustar varios aspectos, además de la capacitación de personas que estén a cargo. Esto es un hito, el tema del coronavirus, en tantas cosas y que nos va a llamar a la reflexión de que nosotros vamos a tener que empezar a trabajar. Hay universidades que no tienen casi sedes y están profundizando lo virtual. Nosotros somos una de las universidades del país que más expansión ha tenido, a tal punto que estamos en Orán, Tartagal, Santa Victoria, Metán- Rosario de la Frontera, Cafayate y ahora ya tenemos la autorización y recursos para habilitar San Antonio de los Cobres y Joaquín V. González, dentro de cada región también tendrán que ver lo presencial y lo virtual.

Se prorrogaron las pre-inscripciones en la universidad?

Nuestra disposición dice que se prorrogan todas aquellas instancias que vencían en principio hasta el 31 de marzo, pero la realidad es que nadie sabe qué va a pasar en el mundo. Vamos a tener que ser muy elásticos, muy flexibles ante las circunstancias por el coronavirus.

Cantidad de matriculados en 2020...

Desconozco.

Como rector de la universidad, cómo vive esta cuarentena, ¿está trabajando desde la casa?

Yo estoy haciendo esta cuarentena con responsabilidad, y en mi día a día, muy poco espacio tengo para el ocio o para estar en entretenimiento o viendo televisión. Estoy en mi casa trabajando en la vinculación de la información con el comité de emergencia.