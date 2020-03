Lautaro Martínez, el codiciado del año en el fútbol europeo: lo quieren todos

Lautaro Martínez se convirtió por estos días en el futbolista más codiciado del mercado europeo: el Barcelona de España, el Manchester City de Inglaterra y hasta el mismo Real Madrid tienen al delantero surgido en Racing en sus radares, pero es el Barça el que avanza más a fondo con las negociaciones para que por primera vez Lionel Messi se haga de un socio de ataque argentino en la entidad catalana, como una forma de “mimar al mejor del mundo en tiempos de encono y diferencias con la dirigencia”.

Es más: el Barcelona pretende incluir al lateral Junior Firpo en una posible negociación por el goleador del Inter de Milán, apuntado como una de las prioridades en materia de refuerzos para la próxima temporada. El club catalán reflotó en las últimas semanas su interés por el actual jugador del seleccionado nacional y, en esa negociación con el Inter de Milán, ofrecerá a varios de sus jugadores, como también el internacional chileno Arturo Vidal.

Junior no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Quique Setién para la próxima temporada y la directiva entiende que sería una buena oportunidad ofrecerlo al Inter, que en principio solo estaría dispuesto a recibir dinero por el pase del bahiense.

Junior también es pretendido por la Roma. En ese caso, el Barcelona anticipó que el jugador está tasado en 20 millones de euros, unos dos millones más de lo que pagó por su pase hace un año.

Por su parte, el representante de Lautaro Martínez, el exfutbolista Alberto Yaqué, le bajó el tono a su muy posible desembarco en la entidad culé y aseguró que el delantero está “como si nada” y solo se concentra en su presente en el Inter. “Se habla que lo quieren el Barcelona y el Real Madrid, pero él está como si nada. Otros no podrían dormir. Nunca te llama preguntando si es verdad o mentira lo que salió. Está enfocado en donde está, en su laburo”, manifestó Yaqué en Radio Del Plata.

“Charlamos con mucha gente, pero nada más. Por ahora aquellos que me llaman no son empleados del club directamente. No hay nada formal ni serio”, apuntó el Beto Yaqué sobre los sondeos.

“Es algo soñado que sea el jugador del mercado, pero no está esperando nada, lo único que quiere es jugar y hacer goles. Su constante crecimiento hace que los mejores equipos del mundo se fijen en Lautaro y tengan ese concepto. Ojalá sea recompensado como merece su esfuerzo”, concluyó el agente del jugador.

Además, en las últimas horas revelaron un interés del Manchester City de Inglaterra, que se sumaría al del Real Madrid y al del elenco azulgrana.

Martínez, de 22 años, esta temporada ya anotó 15 goles en 25 partidos entre Serie A y Champions League y es sin dudas el delantero del momento y el más codiciado del mercado europeo en estos tiempos de crisis y parate.