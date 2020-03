Deberán pagar por no cumplir la cuarentena

El Gobierno no solo detendrá sino que multará a quienes no respeten el aislamiento.

"Vamos a ser inflexible con los que no cumplen la cuarentena. Habrá penas pecuniarias y sanciones para los que no cumplan y no entendieron que hay gente que no está cuidando y se está exponiendo", anticipó ayer el gobernador Gustavo Sáenz, durante una conferencia que encabezó en el Grand Bourg.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, afirmó que "el gobernador decidió además aplicar sanciones a aquellos que no cumplan la cuarentena".

El funcionario detalló que el Comité de Emergencia "está sacando una resolución en ese sentido, para que la Policía también pueda aplicar el código de contravenciones y generar una sanción de tipo económico".

Villada aseguró que ese monto será destinado a reforzar el sistema de salud. "Vamos a ser duros con la necesidad de cumplir con el aislamiento. Hemos dado este paso", dijo.

Detenidos

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, informó sobre el trabajo integral de seguridad que se está realizando en el contexto de la emergencia sanitaria nacional. Indicó que se fortalecieron las medidas de control en toda la provincia sumando tecnología y mayor logística en las calles para evitar el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en resguardo de la salud pública.

Los policías están patrullando con dispositivos digitales que permiten la identificación de personas y localización de reincidentes. También se incrementaron los anillos de seguridad en todas las ciudades y se realizan patrullajes virtuales desde los distintos Centros de Videovigilancia de la Provincia. Entre el 20 de marzo y ayer fueron demoradas 2.424 personas por incumplir con el aislamiento social establecido. También fueron retenidos 134 vehículos cuyos conductores estaban infringiendo la normativa.

En este sentido, Pulleiro destacó el compromiso de la mayoría de los salteños que acatan con responsabilidad la medida de prevención y cuidado de la población respetando el aislamiento social. Al respecto, señaló que el Gobierno de la Provincia y la Justicia serán implacables con quienes sigan atentando contra la salud pública.