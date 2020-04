La UAR ofrece “rescate” a uniones en riesgo económico

El freno que le puso el coronavirus al deporte argentino no solo alteró los calendarios, sino también las economías de clubes, uniones, federaciones, entre otras entidades que nuclean a un gran grupo de jugadores.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció ayer que dará un rescate económico para aquellas uniones provinciales que la componen que se vean afectadas por la crisis que provoca la cuarentena obligatoria para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

“Las uniones seguramente atravesarán situaciones financieras críticas y por ello, la Unión Argentina de Rugby ha diseñado un programa general de asistencia. Ante un caso de extrema urgencia, que ponga en riesgo la continuidad de alguna de las Uniones por la falta de recursos, podrán recurrir a la UAR”, explicó el presidente del rugby argentino, el sanjuanino Marcelo Rodríguez.

En diálogo con El Tribuno, Carlos Martearena, presidente de la Unión de Rugby de Salta (URS), señaló que la entidad cuenta con los ingresos suficientes para cumplir con sus compromisos.

“Por supuesto que el coronavirus afecta a todos los clubes, a todas la uniones, a todos. Las uniones viven de la UAR, de los sponsors, de los aportes del Gobierno de la Provincia y del fichaje de los jugadores; al no haber empezado la temporada, prácticamente no hubo fichajes de jugadores”, comenzó diciendo el presidente de la URS.

La actividad oficial nunca comenzó para la URS. “Solo se realizaron un par de encuentro para los juveniles, algunos partidos amistosos de primera y de infantiles solo hubo entrenamientos”, contó Marteareana.

“A todas las uniones nos afecta económicamente, no diría en lo inmediato a la Unión de Rugby de Salta porque tenemos algunos ahorros, pero todo depende cuánto dure todo esto”, aseguró el dirigente.

Por ahora la URS cuenta con ingresos para hacer frente el pago de servicios públicos y también del personal administrativo, más quienes trabajan en otras áreas deportivas como el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y el Oficial de Desarrollo.

“Lo que ofrece la UAR es una ayuda seria a quienes realmente la necesiten y en el momento justo. No es pedir por pedir. En la asamblea no se habló particularmente de ninguna unión, solo se hizo el ofrecimiento, por supuesto que todo eso va a estar sujeto a un análisis del consejo directivo de la UAR al cual todos los presidentes le hemos dado facultades para modificar su presupuesto”, concluyó Marteareana.

A través de una teleconferencia, la Asamblea Anual Ordinaria de la UAR se llevó adelante con la participación del consejo directivo y los presidentes de las 25 uniones provinciales que conforman a la institución madre de este deporte.

Pero ante la situación actual que se vive en el país y el resto del mundo por el COVID-19, la UAR consideró que habrá un impacto financiero sin precedentes como consecuencia de la suspensión de toda la competencia a nivel global.

“Estamos viviendo tiempos difíciles y el rugby argentino no es ajeno. La asamblea mostró la unidad y madurez del rugby argentino para enfrentar esta crisis que nos afecta a todos, con apoyo unánime de todas las uniones provinciales a las medidas que se tomaron desde nuestra institución”, agregó por su parte Fernando Rizzi, secretario de la Unión Argentina de Rugby.

Andrés Muñoz, reelecto por otros dos años

Además de tratar el tema económico, en la Asamblea Anual Ordinaria de la UAR se realizó la renovación de los consejeros suplentes y de la Comisión Revisora de Cuentas. El dirigente salteño Andrés Muñoz fue reelegido en su cargo de vocal suplente por otros dos años. En la asamblea se presentó una sola lista y sus candidatos fueron aceptados por unanimidad. Además se aprobó la Memoria y Balance del 2019, año del 120 aniversario de la fundación de la Unión Argentina de Rugby. Cabe destacar que la

UAR cambió su funcionamiento administrativo ya que todos sus empleados están realizando trabajos de forma remota cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio.