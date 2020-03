VIDEOS. Miles de salteños rezan la novena al Cristo de Sumalao pidiendo protección

Ante la emergencia sanitaria, miles de salteños unidos en la oración, rezan desde sus hogares la novena en honor al Señor de Sumalao. Se trata de una de las máximas expresiones de fe de la provincia.

Normalmente la festividad comienza el primer viernes de Pascua con los “Siete Viernes”. Continúa con el 1° de mayo, día en el que se realiza la bendición de los vehículos, sigue con la novena y ya dentro de ella se realiza la llamada Fiesta Chica el domingo de Pentecostés. Luego, el domingo siguiente, día de la Santísima Trinidad, se realiza la tradicional Fiesta Grande.

Todos los años, los devotos renuevan su fidelidad con esta advocación, representada en una pintura cuzqueña al óleo de principios del Siglo XVII, cargada de historia y de un cierto halo de misterio. La misma se halla en un templete ubicado en una finca de la localidad de La Merced.

Oración

Amantísimo Jesús por mi Amor crucificado, que fuiste bueno aún con los malos, que sin mirar que todo tu Sacratísimo Cuerpo estaba herido y llagado, por haberlo puesto así la crueldad de los que somos pecadores, rogaste sin embargo a tu Eterno Padre diciendo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Te pido que no mires mis pecados y dame la gracia que conforme a tu ejemplo, ame yo a mis enemigos y haga el bien a los que me hicieron el mal. Humildemente te suplico por ellos y los perdono de corazón, para que de esta suerte me des tu gracia y la Eterna Gloria. Amén.

