Hubo una falsa alarma en aeropuerto salteño

Llegaron tres asiáticos, los revisaron, pero no presentaban síntomas de coronavirus.

Un revuelo se generó ayer por la tarde en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes de Salta, ya que se sometió a controles a tres pasajeros asiáticos, pero no presentaron ningún síntoma compatible con coronavirus.

"Se trató de una falsa alarma. De acuerdo a lo que nos informaron, en el vuelo venían tres pasajeros asiáticos con barbijo y uno estaba tosiendo. Esto fue alertado por los pasajeros y actuó la Policía Aeroportuaria (PSA), que aisló a estas personas", contó a El Tribuno Nicolás Kripper, quien es secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad y miembro del Comité de Emergencia para el abordaje de casos de COVID-19.

Kripper agregó que las tres personas fueron revisadas por los médicos durante una hora y no presentaban ningún síntoma compatible con coronavirus. Estos pasajeros trabajan en un proyecto en Cafayate. Ahora venían de Europa vía Frankfurt, llegaron a Ezeiza, donde pasaron los controles y luego vinieron a Salta. El funcionario municipal detalló que la PSA les tomó los datos y se dio conocimiento a Sanidad de Frontera y al Ministerio de Salud de la Provincia.

Kripper afirmó que hay que protegerse usando el sentido común. "Hay que lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa si se está enfermo y prestar atención a las recomendaciones que brindan los organismos de salud pública", dijo.

Sin stock

La confirmación del primer caso de coronavirus en Argentina disparó el incremento de la demanda de barbijos y alcohol en gel en las farmacias salteñas y también sus precios.

En una sucursal de una gran cadena de farmacias del país, ubicada en la peatonal Alberdi al 80, no hay stock de barbijos por lo que colocaron carteles que informan: "Ante el incremento de la demanda, el local por ahora no cuenta con el producto para su comercialización y estamos trabajando para reponer stock a la brevedad".

En las góndolas, empleados reponían stock de alcohol en gel. "Nosotros tenemos todos los productos en un depósito en Córdoba y ahí no hay barbijos. El alcohol en gel llegó ahora. No está más caro. Todavía no subió. Es muchísima la cantidad de gente que viene a querer comprar barbijos", explicó un empleado del local.

Desde otra farmacia, ubicada en la esquina de España y Mitre, denominada "Milagro", explicaron que desde hace 10 días la gente comenzó a consultar por los barbijos y que hubo faltantes de este producto, aunque recibieron stock recientemente. "Ahora estamos con faltante de alcohol en gel, que es lo que más busca la gente. Se acabó el lunes pasado. Por el momento los proveedores no tienen. Estamos a la espera. No hay ningún comunicado oficial que diga que no habrá. Ese mismo día, el lunes, recibimos barbijos tipo mascaritas y todavía nos quedan", señaló la encargada del lugar, María.

Los precios de los barbijos dependen del modelo y la marca. Hay una amplia variedad. "Estaban entre 25 y 30 pesos los comunes. Las mascarillas van de entre 80 a 100 pesos. Son más caras porque tiene más rigidez, forma y elástico atrás", precisó. En el negocio consultado un alcohol en gel pequeño, de 65 cc, cuesta 124 pesos, mientras que el de 250 cc con dispenser, que es el más buscado, tiene un valor de 273 pesos. El de medio litro ronda los 344.

Incrementos de precios

Desde la farmacia Sudamericana, Marcelo Sol, encargado, explicó que "la gente comenzó a preguntar por los barbijos y el alcohol en gel hace dos semanas. Los barbijos más simples que están alrededor de 60 pesos están entrando hoy (por ayer) o mañana (por hoy) y hay stock de los que son un poco más costosos. De alcohol en gel sí tenemos stock".

Añadió que sí hubo incrementos de precios por parte de las droguerías en las últimas semanas a causa del gran incremento de la demanda de los productos.

Existen barbijos más caros que tienen un precio que va desde los 500 hasta los 800 pesos ya que cuentan con cámaras de aire y son importados.

El precio del alcohol en gel, en presentaciones chicas, ronda entre 80 a 100 pesos.

El encargado contó que los clientes expresan preocupación a la hora de hacer sus compras. "Quieren tener stock de barbijos y alcohol en gel en sus casas porque piensan que puede haber un brote pero no es que entran en pánico sino que conservan la calma", sostuvo.