Siguen los cortes en la ruta 34 y crecen los conflictos con originarios

Versiones cruzadas entre el intendente de Aguaray y comunidades originarias de la zona mantienen en vilo a los vehículos que no pueden pasar por el corte en la ruta nacional 34.

Originarios de la Comunidad Tres Quebradas reclaman la presencia del intendente de Aguaray, Enrique Prado, a quien le piden elementos de primera necesidad para la comunidad.

En diálogo con los medios, el jefe comunal de Aguaray, quien no se presentó en el corte de ruta, dijo que ya les había entregado herramientas, colchones, chapas, de los 400 metros de cable que pedían se les entregaron 100 metros, con el compromiso de entregarles el resto de a 100 metros por semana hasta completar la totalidad de lo solicitado.

Pese a que los originarios le dijeron a Gendarmería que no tienen comprobantes de haber recibido lo que reclaman, Prado expuso que todo quedó documentado en la Municipalidad, por lo que no entiende el motivo del corte.

Mientras tanto, crece la indignación entre quienes no pueden avanzar en sus vehículos por la ruta y ya han surgido violentos altercados. Modesto Rojas, un cacique, contó: "Hoy estuvimos cortando la ruta, un médico que atiende en el hospital Perón fue al corte con su camioneta y le faltó el respeto a los caciques. El doctor trató con malas palabras a los manifestantes diciendo "matacos de mierda' y luego dijo "yo a los matacos que van al hospital los mato y nadie se entera, a los matacos los mato como perros, no valen nada, yo así los voy a terminar de matar a todos, yo no los quiero a los matacos, son sucios'. Entonces los caciques le reclamaron lo que decía: "¿Usted es el asesino que mata a nuestros hermanos? y vino un gendarme y lo empujó al cacique Héctor Sánchez, en apoyo al doctor", relató.

Rojas agregó: "Así nos discriminan como pueblos originarios que hoy solo buscamos fuentes de trabajos para nuestra gente, no queremos bolsones, solo queremos proyectos y fuente de trabajo".

El drama de Padre Lozano

Leonardo Simplicio, cacique de la comunidad de Padre Lozano de la Misión Salim, Embarcación, denunció a través de los medios que a principios de febrero no los dejaron llegar a Salta: "Antes de salir nos viene a ver un oficial de Padre Lozano y me pregunta: "¿Che Simplicio, que están por salir?, ¿están por ir a hacer protesta, manifestaciones?, ¿qué van a hacer a Salta?' y nos dice, "que tengan buen viaje'; le pregunto qué está pasando y me dice "nada, solo estaba averiguando", relató Simplicio.

Al llegar a Embarcación "nos para el comisario inspector Marcos Posadas y nos dice que no podemos seguir viaje a Salta por la razón de que no estamos autorizados a ir por el juez de Paz porque hay que sacar un listado de la gente que va, si tienen o no DNI, si los chicos que van tienen o no padres, requisitos que hay que sacar, nos dice, si ustedes no tienen eso ya les digo que no vayan".

El cacique continuó: "Luego se dirigió al dueño del transporte, José Cabrera, y le dijo: "Si usted va con la gente esta le hago una multa por infracción de $50.000 pesos, cuando lleguen allá yo le voy a hacer secuestrar el colectivo con la gente de la Policía Vial'. Nos bajamos y buscamos al comisario para que nos explique cuál es el problema, porque ellos están violando nuestros derechos como ciudadanos argentinos que somos".

Simplicio, quien la semana pasada estuvo en Salta y fue recibido por la fundación Abriendo Caminos que los alojó en el Centro Vecinal de Villa Chartas, contó que "fuimos llevados al Centro de Salud 13, en donde les brindaron atención médica a 20 niños de entre 7 meses y 12 años, y de los cuales 3 presentaban cuadros de desnutrición y muchos otros problemas de corazón, pulmonar, neumonía y otras enfermedades diagnosticadas, inclusive habían personas mayores con problemas de hepatitis".

Finalmente, Leonardo Simplicio aseguró que "parece que al Estado le molesta que nosotros vayamos y mostremos lo que nos pasa, no quieren que vayamos a Salta. Tenemos que vivir muditos, nos corrieron como perros".