Para la madre de Renzo, su hijo no se tiró al vacío.

La madre de Renzo Villanueva, el niño de 7 años y con síndrome de Down que murió en 2017 tras caer desde un balcón en un edificio céntrico de la ciudad de La Plata, aseguró ayer en el inicio del juicio oral que "desde el primer momento" supo que su hijo no se había tirado al vacío y apuntó contra su exmarido y padre del chico, al considerar que "no era cuidadoso" con él.

Ángela Donato prestó declaración testimonial en la primera audiencia del juicio que realiza el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata y en el que están imputados el padre del nene, Diego Villanueva (38) por homicidio calificado por el vínculo, y su ex pareja, Rosa Martignoni (32) por homicidio simple.

Vestida con una remera blanca que decía "Renzo" y llevaba el dibujo de unas alas en la espalda, la mujer ratificó ante el tribunal estar convencida de que su hijo no se arrojó desde la ventana de un séptimo piso y responsabilizó del hecho a su ex pareja.

"Diego jamás fue cuidadoso con Renzo. Cuando era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba", relató la mujer entre lágrimas.

La mujer afirmó que vivió "siete años en un dúplex con escalera caracol y Renzo jamás se cayó" y precisó que al niño "no le gustaban las alturas, sabía cruzar por la peatonal, era cuidadoso, estructurado y obediente. Jamás lo reté. Era un nene que jamás se portaba mal. Era perfecto: bueno y obediente".

La madre del niño recordó que contaba con los servicios de un acompañante terapéutico para su hijo, pero explicó que no por él sino "por los demás nenes".

"Los informes pedagógicos dicen que era obediente, cariñoso y extrovertido. No era de salir corriendo. No tomaba decisiones impulsivas. Caminaba a la par mío y me tomaba la mano para cruzar", detalló Donato, tras lo cual afirmó que su hijo "era cuidadoso de su cuerpo" y que "se le enseñaba que sus acciones tenían consecuencias".

A lo largo de su declaración, Donato siempre se refirió al día del hecho como al día del "asesinato" de su hijo y lloró desconsoladamente cuando rememoró lo sucedido.

"Renzo se cayó"

"Estaba sola en casa preparando tarta de atún para Renzo. Salí a comprar cigarrillos y me olvidé el celular. Llego, desbloqueo la pantalla y veo cuatro llamadas perdidas de Diego y me di cuenta de que algo había pasado porque jamás me llamaba", relató. "Lo llamé y pregunté qué pasó. Me contesto "Renzo se cayó'. Le pregunté de dónde. Me dijo "del balcón' y me cortó", contó Ángela. Precisó que junto a su pareja de ese momento fueron hasta el Hospital de Niños donde le contaron que "Renzo había llegado trasladado por ambulancia del SAME y que no habían podido hacer nada porque ingresó sin signos vitales".

"Yo no quería creerlo. Cómo podría estar muerto mi hijo si lo había dejado yo al mediodía con el padre", detalló la mujer que describió que cuando vio el cuerpo de Renzo "no lo reconocí. Decía este no es Renzo".