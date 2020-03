Millonaria cifra para Meghan Markle por cinco segundos en “Suits”

Meghan Markle rechazó una interesante oferta de trabajo: USD 5 millones por aparecer cinco segundos promocionando una marca de cosméticos dentro de la serie estadounidense, “Suits”.

La marca alemana Biutolin, le ofreció a la actriz la enorme cantidad, si regresaba a su papel de Rachel Zane para la serie que la hizo conocida.

“Atención Steve Burke: Nuevamente le estamos ofreciendo 5 millones de dólares por 5 segundos de aparición de Meghan Markle con nuestra biotulina Botox gell biológica en su serie de televisión ‘Suits’. Por favor consulte nuestra oferta con su agente. #biotulin @NBCUnivrsal #Stephenbburker @nbc @nbcnews”, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.

Aunque esta es la primera vez que le hacen una oferta tan pública a la actriz para regresar a hacer el último personaje que interpretó antes de casarse, la oferta llegó demasiado tarde. Esto, debido a que la serie finalizó en septiembre del año pasado, tras 9 temporadas. Aunado a esto, el show nunca formó parte de la televisora NBC, sino de USA Networks.

Incluso, el creador de la serie, Aaron Korsh declaró que tomó la decisión de no pedirle a Markle que regresara al último episodio, para demostrar que respetaba su nueva vida.

Un regreso inesperado

La duquesa de Sussex dejará el título real, y quiere hacer una nueva vida. Esto incluye el volver a actuar y está buscando en los rincones más populares de Hollywood. Según el diario Daily Mirror, Markle le dijo a su agente que le buscara un rol de heroína en alguna película del universo Marvel.

Sin embargo, un cineasta dijo anónimamente al diario que no hay tantas oportunidades para la actriz. “Meghan necesita a Disney más de lo que Disney necesita a Meghan. Ella es una figura controvertida. Ha habido informes de un acuerdo, pero eso no es cierto más allá del trabajo de voz en off”, expresó el director a la publicación.

La noticia se dio a conocer en momentos en que el matrimonio busca independencia financiera de la familia real tras renunciar a sus roles como miembros activos de la Corona.

La pareja real ha tenido un comienzo difícil en su nueva vida en Canadá, pues la semana pasada el Gobierno de Justin Trudeau anunció que no pagará por la seguridad de Harry y Meghan cuando se formalice su salida de la realeza a tiempo completo el 31 de marzo.

La Real Policía Montada de Canadá ha estado colaborando con la Policía Metropolitana de Londres en la seguridad del duque y la duquesa de Sussex “intermitentemente” desde noviembre, cuando la pareja inició unas vacaciones en ese país.

“Como el duque y la duquesa son actualmente reconocidos como personas internacionalmente protegidas, Canadá tiene la obligación de proporcionar asistencia de seguridad según sea necesario. La asistencia cesará en las próximas semanas, de acuerdo con su cambio de estatus”, explicó el comunicado del Gobierno.

Últimos compromisos

La pareja real regresó al Reino Unido para su primera salida conjunta oficial que forma parte de su ronda final de compromisos reales antes de renunciar oficialmente a sus roles reales el 31 de este mes.

La aparición en conjunto del duque y la duquesa de Sussex marca el primero de varios deberes reales que cumplirán en los próximos días a medida que completan su agenda final en representación de la reina Isabel II, de 93 años. Su último compromiso será el lunes cuando se unan a la monarca, al príncipe Carlos y William y Kate Middleton en un servicio que conmemora el Día de la Commonwealth en Londres.