Gustavo Sáenz se reunió con los docentes autoconvocados en la plaza 9 de Julio 

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió esta noche con un grupo de docentes autoconvocados en la plaza 9 de Julio, en un gesto hacia los maestros que se encuentran con una medida de fuerza.

Atento al reclamo, el mandatario provincial les pidió a los maestros que le entreguen el petitorio, sin embargo, los delegados que se encontraban en el lugar señalaron que no lo harían en la plaza y pidieron una reunión formal.

Por una cuestión institucional, recordó Sáenz, señaló que no los puede recibir en la Casa de Gobierno o en el Ministerio ya que no tienen representatividad gremial.

Recordó que de los gremios que negocian las paritarias él no recibió a nadie, pero que iba a la plaza para escuchar a los docentes: “Yo estoy aquí porque me debo a la gente. Los vengo a escuchar aquí, vengo a escuchar su propuesta y les diré con la verdad que es lo que se puede hacer”, dijo el gobernador.