Vuelve “Kung Fu”, pero con una mujer

La década del 70 estuvo marcada por grandes series que, a lo largo de los años, se convirtieron en clásicos. Fue justamente durante aquellos tiempos que se emitieron títulos como Starsky y Hutch, Las calles de San Francisco, Kojak, La familia Ingalls, Dallas y la mítica Kung Fu, entre tantas otras.

¿Quién no recuerda al “pequeño saltamontes” o Kwai Chang Caine de la serie de artes marciales? David Carradine era el encargado de darle vida de esta serie que duró 3 temporadas, desde 1972 hasta 1975. A lo largo de los 63 episodios que tuvo Kung Fu aprendimos sobre las artes marciales y también de la soledad de su personaje, que en el argot argentino sobrevive aún una frase que remite al personaje (“Estás más solo que Kung Fu”, por el final de cada episodio cuando el personaje se alejaba en absoluta soledad)

Carradine tuvo un resurgimiento de su carrera en el film Kill Bill de Quentin Tarantino en el que participó en su dos volúmenes, en 2003 y en 2004, en un rol que lo llevó de nuevo a la tapa de todos los periódicos.

Pero este despertar de su carrera tuvo una corta duración porque Carradine murió en el año 2009 en una habitación en Tailandia, luego de una práctica sexual que implicaba asfixia.

El regreso tiene cara de mujer

Sin embargo la noticia pasa hoy por el regreso de la serie. La protagonista será una mujer, que ocupará el lugar de Carradine. En épocas de #MeToo y de #Time’s Up, las productoras están apostando a las ficciones que cuenten historias femeninas, protagonizadas obviamente por mujeres. Una vuelta de tuerca en un mundo del cine y de las series, manejado en su mayoría por hombres, que hasta hace poco tiempo solían mostrar, en las ficciones, mujeres inseguras y sin poder de decisión.

La elegida para este rol protagónico, es Olivia Liang que se va a poner en la piel de Nicky Chen, una chica estadounidense de ascendencia china. Ella, después de pasar una temporada en un monasterio en China en donde recibe instrucción sobre las artes marciales y se convierte en budista, regresa a los Estados Unidos para luchar contra la violencia en su ciudad natal. Su misión principal será encontrar a la persona que asesinó a su mentor, Shaolin.

La actriz tuvo trabajos recurrentes en varias producciones, entre ellas, Grey’s Anatomy, Into the dark, Legacies y Un día a la vez. Pero recién ahora, en Kung Fu, tendrá su primer papel protagónico.

Esta nueva versión femenina de la serie estarán a cargo de la dirección Christina Kim y Martin Gero, y será producida por un experto en ficciones para televisión, Greg Berlanti, creador de The Flash, Arrow y Supergirl, todas de la factoría DC.

Hasta ahora no se sabe quiénes formarán parte del resto del elenco ni tampoco la fecha de lanzamiento ya que se encuentra en la fase previa de elección del casting y equipo técnico.