Le sacarán una rueda de la moto al que viole la cuarentena

Desde la Dirección de Tránsito anunciaron una nueva normativa que se aplicará a todos aquellos que no respeten la cuarentena paseándose en las motos sin justificación: se les quitará la rueda delantera.

La medida es para todos aquellos que no cumplan la cuarentena, a los que pasean de a dos o más, a los que no lleven el casco, la documentación pertinente o no sepan justificar su presencia en las calles.

Cabe señalar que hace veintitrés días que el personal de Tránsito trabaja incansablemente, junto a Bromatología, Defensa Civil y personal de salud, realizando controles en los puntos de acceso de entrada a la Ciudad Termal como en el casco céntrico, con el fin de lograr que los rosarinos acaten la cuarentena, sin embargo, muchos son los que circulan en las motos como si nada.

Por ello, la Dirección de Tránsito acordó con el personal policial quitar la rueda delantera a quienes no respeten el aislamiento social y obligatorio. Lo mismo se hará en Metán.

"Estamos en cuarentena, la gente tiene que quedarse en sus casas, pero no entienden o no quieren entender esta medida", manifestó a El Tribuno Carlos Salinas Ponce, director de Tránsito.

Entre las excusas de la gente, el director señaló, "Cuando los paramos en las calles y les preguntamos por qué no están en sus casas, nos responden; ¿que no es hasta las 18.30?, cuando saben bien que esta medida es las veinticuatro horas".

"La mayor problemática es que hay muchísimas motos, y en ellas tiene que circular una sola persona, no de a dos o tres o más. Sumado a eso, no usan el casco", señaló, luego agregó, "En la avenida Las Carretas como en el casco céntrico es impresionante la cantidad de gente que anda en motos, sin casco. Definitivamente no entienden".

En cuanto a las medidas tomadas anteriormente, Salinas Ponce expresó, "Primero realizamos la retención de motos por dos días y les devolvíamos, como esto no funcionó, aplicamos las multa de cuatro mil doscientos pesos, reabriendo el Juzgado de Faltas, esto tampoco funcionó."

"Entonces ahora, en vistas que no hacen caso, a partir del lunes les haremos una contravención, pero no nos llevaremos las motos, sino las ruedas delanteras", indicó.

"Las ruedas serán etiquetadas y posteriormente las llevaremos al depósito en donde tenemos mucho más espacio. Qué harán con sus motos sin la rueda, no lo sé, pero ya están avisados", advirtió.

"A partir del día martes hemos comenzado con la campaña de prevención difundiendo esta metodología en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y el próximo lunes empezaremos con esta nueva metodología", informó el director.

"Hemos visto sobre todo en las redes sociales una catarata de críticas por esta medida, pero bueno, si la gente no entiende, no queda otra", sostuvo.

Sobre la gente que se traslada en las motocicletas para ir a trabajar, manifestó, "Si llevan su casco, la documentación y están habilitados no tienen por qué preocuparse".

Una idea nueva

Salinas Ponce contó que fue una idea del comisario mayor de la regional sur, Lisandro Cejas: "Días antes estuvimos dialogando con Cejas para ver qué hacíamos para contrarrestar esta problemática. Y esto no significa que deseamos andar quitando las ruedas y dejarlos sin nada, sino que pretendemos que por favor tomen conciencia con esta nueva idea que surgió".

El director también expresó que dicho trabajo implica "poner a disposición un movimiento importante de personal. Tendremos que llevar un administrativo, un mecánico para que saque las ruedas, disponer de vehículos, si bien la Policía nos ayuda, pero muchas veces no les alcanza el tiempo para tanto trabajo que hay que hacer en vistas del incumplimiento de la gente, también está viniendo Gendarmería para brindarnos apoyo".

Múltiples tareas

Salinas Ponce detalló otras tareas que llevan a cabo paralelamente. "De noche salen los motoristas de Tránsito a ayudarle a la Policía con los controles. Salimos a ver todas las motos y la gente que viola la cuarentena. Vamos a los quioscos, controlamos la venta de alcohol en aquellos negocios que infringen esta ley".

Además advirtió, "Todos estos días hasta el lunes se avisará a la gente sobre estas medidas, después del lunes ya se les quitará sus ruedas. No queremos hacer esto, pero las circunstancias nos obligan".

Cabe señalar que el personal de Tránsito trabaja hasta 18 horas seguidas.

Finalmente, el director de Tránsito dejó un mensaje para los rosarinos, "Todavía hay gente que cree que está de vacaciones, entiendan que esto lo hacemos para cuidarlos, no es un capricho nuestro, y tenemos que llegar a medidas extremas ya que andan con las criaturas, o con la gente mayor exponiéndolas. Si bien el virus aun no llegó acá, hay que prevenir porque puede llegar en cualquier momento, y nosotros tenemos que buscar que sea mínimo, si es cero, mejor".