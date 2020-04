Chibán: “No es una ayuda generalizada”

Buenas noticias y una dosis de esperanza. El anuncio que hizo el Gobierno sobre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo por la pandemia de coronavirus, será un salvavidas económico para los clubes de todo el país, que intentan salir a flote de una situación alarmante.

La medida que puso en marcha el Gobierno nacional beneficiará a muchas instituciones deportivas, las cuales tendrán la posibilidad de acceder a un crédito destinado exclusivamente para pagar sueldos.

“Esto es un poco la ampliación de lo que salió para las empresas y donde no estaban incluidas las entidad deportivas con respecto a ayuda de pago de salarios, pero sobre todo para clubes que tengan plantillas salariales. No es una ayuda generalizada para todas las instituciones, está más bien orientada para aquellas que tienen una plantilla salarial que tiene que absorber y no están pudiendo porque el club esta cerrado”, explicó Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña.

El entidad madre del fútbol salteño ya inició los trámites correspondientes para poder acceder al beneficio. “Estuve hablando con (Daniel) Cáseres, el contador de la Liga, para que cada club que tenga una plantilla salarial acceda a esta posibilidad, a través de su contador o bien pueden recurrir a él para que los asesore de como es la metodología del inscripción”, destacó el titular de la Liga, que luego agregó: “Todos los clubes de Salta entran en el plan, no vi reglamentación, eso lo hizo el contador que ya inscribió”.

La ayuda económica que puso en marcha el Gobierno no podrá ser destinada para pagar sueldos en los planteles que participan en el Regional Amateur, “salvo aquellos clubes que tienen jugadores profesionales y que estén inscriptos e incluidos en al pago de aportes”.

“Por ahí Central Norte pueda incluir al jugador que tenga contrato porque son empleados del club, pero no conozco la letra chica de la resolución”, concluyó Chibán.