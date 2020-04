La Premier League apura su regreso

Los dirigentes de los clubes de la Premier League mantendrán hoy un nuevo encuentro en el que valorarán la conveniencia o no de seguir adelante con la temporada, señaló ayer la prensa inglesa.

El respaldo para continuar la Premier, que tiene como sólido líder al Liverpool, a 25 puntos del segundo Manchester City, parece ir decreciendo por las dudas que presenta, especialmente, el aspecto contractual.

Aunque la FIFA asume que los vínculos de los jugadores que quedan libres el 30 de junio se extenderán automáticamente, un importante número de clubes advierte que esta norma puede ir contra las leyes laborales británicas, hecho que expondría a las instituciones a numerosas demandas, señala el diario The Guardian.

En teoría, un jugador fuera de contrato podría irse aunque su club todavía cuente con él para los cotejos restantes.

Según los trascendidos si se vota para que la temporada termine antes del 30 de junio la Premier requeriría una mayoría de 14 clubes apoyando esa decisión.

Si eso sucede las posibilidades de completar un calendario de 38 partidos es remota, a la mayoría de los equipos les quedan nueve encuentros por jugar, mientras que cuatro (Manchester City, Sheffield United, Arsenal y Aston Villa) deben protagonizar 10.

Mientras que los clubes en Alemania han regresado al entrenamiento, ese escenario aún está lejos en Inglaterra y el calendario, en caso de reanudarse, sería muy intenso, señaló el periódico londinense.

Culminar la Premier antes no equivaldría a anularla, pero no está claro qué esfuerzos serían necesarios para que todos queden conformes con la tabla final de posiciones.

En la Premier quedaría por resolver el tercer y cuarto que avanzarán a la Liga de Campeones, dando como ya clasificados al Liverpool y el City. En esa pugna interviene Leicester, Chelsea (jugarán la Champions), Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham y Arsenal.

En cuanto a los tres descensos, el Norwich está casi condenado en el último puesto pero Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth y Aston Vila están todos entre cuatro puntos y deben perder la categoría solo dos de ellos.