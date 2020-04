Curry se encerró en su habitación por miedo al COVID-19

El base estadounidense de Golden State Warriors Stephen Curry confesó ayer que se encerró en su habitación “por el coronavirus”.

“Me encerré en mi habitación por la amenaza del coronavirus. Fui el primer jugador de la NBA al que le hicieron el test del COVID-19. Afortunadamente, mi prueba resultó negativa. Pero esa experiencia me golpeó, y me golpeó fuerte. Yo no tengo que preocuparme por las muchas cosas que paralizan a las familias en todo el país durante esta pandemia: desempleo, hambre, vivienda”, manifestó una de las estrellas de la NBA y campeón en tres temporadas.

“¿Cómo no podría usar todos mis recursos y todo el poder de la plataforma que mi esposa y yo hemos construido para ayudar a los necesitados desesperadamente durante este tiempo? Tenemos una responsabilidad el uno con el otro”, reflexionó el base de los Warriors.

Además, Curry, que el 6 de marzo regresó oficialmente tras una factura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda, reconoció que tuvo “fiebre” y allí se asustó.

“Esa noche comencé a sentirme enfermo. La fiebre comenzó. Mi primer pensamiento fue: ¿cuáles son las posibilidades? ¿Podría esto realmente suceder? Después de meses de esperar para volver a la cancha tras una fractura en la mano y dos cirugías, solo quería jugar”, reconoció la estrella de Golden State en diálogo con el portal Time.com

A su vez, el tricampeón de la NBA (2015, 2017 y 2018) detalló la ayuda que brindó con su fundación: “Gran parte del trabajo que estamos haciendo durante la pandemia es asegurar que todos los residentes en Oakland tengan acceso a la comida que necesitan”.

Reducción salarial

La organización NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) tienen previsto acordar una deducción del 25 por ciento de los sueldos de cada basquetbolista, a partir del 15 de mayo, ante el brote de coronavirus que tiene paralizada la actividad en los Estados Unidos desde marzo.

La información suministrada por una fuente a la cadena ESPN indicó que “la reducción gradual de los salarios” entraría en vigencia si la cláusula de “fuerza mayor” irrumpiera, a partir de la cancelación definitiva de la temporada. Los montos que retendrá la NBA serán destinados “a ayudar a los necesitados” por la pandemia del COVID-19.