En casa de Herrera, cena solidaria en Hipólito Yrigoyen

“De la conducta de cada uno depende el destino de todos”, enuncia una frase del célebre Alejandro Magno, la cual describiría a la perfección el ejemplar proceder Walter Herrera, técnico del Deportivo Tabacal, quien junto a su familia y con la colaboración de algunos amigos, se encarga de brindarles una cena a personas de bajos recursos que residen en la localidad de Hipólito Yrigoyen (Orán), afectados por la crisis económica debido a la pandemia del coronavirus.

Compartir con los que más necesitan sin esperar nada a cambio, es la motivación que impulsó al DT del trapiche a crear una cocina solidaria.

“Se me ocurrió mientras estábamos almorzando con mi señora (Miriam), analizando que mucha gente no la está pasando bien. Me cuesta entender que los chicos no tienen para comer, al mediodía la podés pilotear, pero a la noche si sus padres no tienen, le tendrían que dar un té. Pensamos en esa gente. Le propuse a mi señora compartir lo poco que tenemos con gente del barrio (62 Hectáreas) y el pueblo”, explicó Herrera sobre su loable propuesta, en diálogo con El Tribuno.

La decisión estaba tomada, solo restaba sumar algunos colaboradores a la causa, ahí aparecieron “mi cuñado (Sebastián) y su mujer (Roxana), más algunos amigos que me dejaron mercadería y nosotros pusimos otro poco. También sumaron dos chicas (Susana y Matilde) del club que nos cocinan en las concentraciones y Vicente”, destacó el entrenador y agregó: “Comenzamos el miércoles pasado, le dimos de comer a 90 personas y esperamos que esta noche (ayer) sean 100. Decidimos hacerlo todos los miércoles y viernes, mucha gente del barrio y el pueblo colabora. Me da mucha emoción ver tanta gente que viene y agradece”, dijo Herrera, orgulloso y emocionado.

Algunos dirigentes y jugadores de Tabacal también aportan su granito de arena para ayudar a los más necesitados.

La metodología que implementa para repartir la cena es muy simple, “pusimos un cartel en mi casa ‘Hoy comida solidaria a partir 20, traer tupper’, porque cumplimos con el protocolo, la gente lo deja a las 19, los limpio bien con alcohol y a las 20 lo vienen a buscar, de esa manera se organiza”, detalló el DT azucarero.

Walter Herrera no es una persona de un alto nivel económico, lo poco que tiene lo comparte. “Soy técnico de Tabacal y no me sobra nada, simplemente ganas. Voy a retirar el bolsón de alimentos que reciben todos y también trabajaba en un taxi. La piloteamos con lo poco que tenemos y la colaboración de algunas personas para hacer la cena. Para mí un kilo de fideo o diez es lo mismo cuando se trata de colaborar”, concluyó.



No olvida las raíces que lo formaron

El técnico de Tabacal no dudó un instante cuando tuvo que explicar el porqué de su iniciativa: “La educación que me dieron mis padres siempre fue la solidaridad ante todo. Vengo de Apolinario Saravia, éste es un pueblo que me abrió las puestas, hace 14 años que vivo en Yrigoyen. Acá formé mi familia con mi esposa y nuestra hija Milagro”.