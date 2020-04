En la ciudad ya emitieron un decreto para la venta online

Los comerciantes de la ciudad de Salta podrán reactivar su actividad a través de la venta online. La intendenta Bettina Romero firmó el decreto 126 que establece el mecanismo que se instrumentará para estos rubros durante la cuarentena.

Según se establece en esa norma que se publicó en Boletín Oficial, los comerciantes deberán tramitar ante la Coordinación Jurídica y Legal del Municipio el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Tiendasalta.com.ar- Emergencia COVID-19", que tendrá vigencia mientras dure el aislamiento.

La Cámara de Comercio e Industria de Salta administra desde 2019 la plataforma Tienda Salta, con más de 350 empresas adheridas. Los emprendedores y empresarios pedían volver a trabajar a través de este sistema de compra en internet o vía telefónica y solicitaban que se autorice la circulación del encargado de preparar el pedido y de un empleado para el reparto.

Con el nuevo decreto, se establece la reglamentación, la administración y operación. Esto alcanza a todos los rubros del comercio e industria.

"Durante la semana mantuvimos diferentes reuniones con el sector privado de nuestra ciudad. El aislamiento complica el día a día de miles de familia que viven de la venta de sus productos. Por eso tomamos medidas concretas, para reactivar la venta online", anunció ayer la intendenta Romero. Remarcó que se cumplirán todos los protocolos previstos para evitar la propagación del coronavirus.

"En estos casos los comercios adheridos a un sistema de ventas en línea o digital pueden trabajar a puertas cerradas", indica el decreto. Se especifica que como normas a cumplir el uso de barbijos, guantes, la distancia entre las personas y la desinfección constante.

"Creemos que el progreso y desarrollo de Salta va a ser de la mano y apuntalando al comercio y al sector privado de la ciudad. Tras el compromiso de ayudar, tomamos medidas inmediatas y acertadas para reactivar la economía de un importante sector de la ciudad. Estamos presentes cumpliendo con lo que prometemos", manifestó Bettina Romero.

"Tras las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad y en la misma línea el Gobierno nacional autorizó la venta por delivery siendo Salta pionera en impulsar la venta mediante este sistema", destacaron desde la Municipalidad

Cabe recordar que el Gobierno ya había implementado medidas para apoyar al sector, tales como diferimiento de impuestos, suspensión de fiscalización y extensión de plazos de pagos, confección de más de un plan de pago por tributos, no caducidad de planes de pagos por cuotas impagas, no generación de títulos ejecutivos y no inicio de ejecuciones fiscales ni embargos.

Otras medidas incluyeron no generación de notificaciones legales, instrucciones de sumarios ni aplicación de multas, creación del régimen de ventanilla única para atención ciudadana, prórroga de los certificados de habilitación y prórroga de vencimientos de licencia de conducir.

Intimaron a un local de la Balcarce

La Municipalidad de Salta notificó a un restaurante-peña del corredor Balcarce a abstenerse de tener mesas y sillas afuera y solo limitarse a trabajar con la modalidad delivery como marca la normativa. Cabe recordar que de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia emitido por Nación permite actividades autorizadas para funcionar solo bajo esta modalidad.

El fin de semana, los equipos municipales continuarán recorriendo y controlando los diferentes comercios para verificar que se cumpla con la normativa vigente, como así también las nuevas resoluciones 114/20 y 115/20 emitidas por el Gobierno Nacional.

Al hacer el balance de estos días, informaron que se procedió a la clausura de un bar ubicado en avenida Belgrano y Bolívar. El local se encontraba con atención al público, infringiendo las medidas actuales. Solo pueden funcionar con el sistema de atención por delivery.

También se procedió a la clausura de un comercio de venta de equipos electrónicos, juguetes y artículos del hogar, de calle Mendoza al 700.

Asimismo, se intimó a un negocio céntrico de telefonía y accesorios celulares a cerrar sus puertas y abstenerse de realizar atención.