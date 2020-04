“Cristiano es un asesino, pero Messi te tortura antes de matarte”, aseguró Rooney

Wayne Rooney realizó hoy una impactante comparación futbolística entre el portugués Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para poner al astro argentino por encima de su ex compañero en Manchester United.

En su habitual columna de opinión en el diario Sunday Times, el actual futbolista de Derby County, de la segunda división inglesa, calificó a Cristiano como ‘un asesino‘ del área pero eligió a Messi por sobre su amigo, ya que el argentino ‘te tortura antes de matarte‘.

Los tres atacantes

“A pesar de mi amistad con Cristiano, iría con Messi. Y es por la misma razón por la que me encantaba ver a Xavi (Hernández) y (Paul) Scholes. Es esa calma, no recuerdo a Messi golpeando la pelota tan fuerte como podía. Simplemente la hace rodar, lo hace muy fácil”, aseguró Rooney, máximo goleador de la historia del seleccionado inglés y también de Manchester United.

Y, en la misma línea, completó su análisis: “Ronaldo es despiadado en el área, un asesino. Pero Messi te tortura antes de matarte. Con Messi tenés la impresión de que siempre se está divirtiendo. Los dos, Cristiano y él, han cambiado completamente el juego en términos de números goleadores y no creo que nadie los vaya a igualar”, elogió.