Lammens aseguró que el fútbol con público “no va a volver hasta fin de año”

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró hoy que el público en el fútbol argentino ‘no va a volver hasta fin de año‘ debido a que es ‘un riesgo innecesario‘ en medio de la pandemia del coronavirus.

Consultado en una entrevista en Canal 26 sobre el regreso de los hinchas a los estadios, Lammens respondió: “Diría que, por lo menos, hasta entrado fin de año, seguro. Es un riesgo innecesario”.

Y agregó: “Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho”.

En la misma línea, insistió: “Uno nunca sabe si dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo”.

En cuanto a la actualidad económica de los clubes durante la suspensión de las actividades deportivas, el ex presidente de San Lorenzo consideró: “Va a ser muy difícil de mantener, conociendo la economía de los clubes. En estos próximos días van a saber cuánto se acreditan de las cuotas sociales, pero la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso”.

En tanto, remarcó que “si la gente pierde el empleo y no tiene ingresos, y si no tienen fútbol en mayo, junio, julio y agosto, van a dejar de pagar la cuota, es muy probable”.

“Cuando hablo de la reconfiguración de la economía mundial, el fútbol no está exento”, añadió.

Sobre el programa el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), el ministro indicó: “El martes vamos a tener el total de clubes que se han inscrito, son muchísimos. Abrimos una línea especial de asistencia y explotó de llamados. Gran cantidad de clubes de todo el país y de barrio se quieren inscribir”.

“Va a haber una línea REPRO, una eximición de las contribuciones patrimoniales, y también créditos a tasa del 24”, finalizó Lammens.