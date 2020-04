García, un exarquero que vive en España el COVID-19 

En el 2004, Javier García, que cumplió una parte importante de su carrera como arquero en Juventud Antoniana (conformó aquel plantel que ascendió con Pablo Agustín Comelles a la B Nacional 1997-1998), decidió viajar a Europa. García, quien también atajó en Gimnasia, San Martín y Mitre, entre otros clubes, decidió continuar su carrera en España, por lo que fijó su estadía en el continente europeo, primeramente se quedó a vivir en la región de Andalucía y en Granada. Luego se mudó a Pamplona, junto a un hermano menor, y desde allí a Barcelona y para trasladarse a Tarragona, con un regreso posterior a Barcelona y para continuar ligado al fútbol en Suiza desde el 2010 en adelante hasta concluir en ese país su trabajo de arquero con la participación en equipos de tercera división.

Al final de su carrera decidió volver al Barcelona para ejercer la profesión de entrenador de arqueros.

“Estoy más ligado al tema de lo que es el mundo específico del arquero. De echo estuve en Salta, un mes y medio en el verano trabajando con el plantel de Juventud Antoniana para transmitirles cómo trabajamos en Europa”, manifestó Javier García en una comunicación que mantuvo con El Tribuno.

García, de padres españoles, comentó: “Estuve de 2010 al 2016 en Suiza, la verdad que viví una experiencia inolvidable. De ahí volví a España porque en el 2016 me salió la oportunidad de trabajar con Oscar Mena, un ex-Lanús, ex Atlético de Madrid, Mallorca, en el club Club de Fútbol Gavà y salvamos al equipo del descenso. Mena lo dejó en la mitad de la tabla. Ahí empece mi carrera en el fútbol de Barcelona como entrenador de arquero y comencé a abrir escuelitas hace dos años y después al año siguiente otra más.Trabajo en dos o tres clubes de la comarca”.

Sobre sus futuros planes dijo: “También estoy trabajando con un amigo suizo por la mañana en un oficina. Estoy bien y con un estabilidad económica. En lo deportivo estoy creciendo, hay proyectos en mente para países asiáticos, como China. Salió también una oferta para ir a Japón. Por una cosa u otra sabés como funciona el fútbol, si no tenés nada firmado es muy complicado. La formación en Barcelona es muy buena y en cuanto a entrenadores son muy buscados en todo el mundo. Tengo la suerte de haberme formado y de poder vivir en una las ciudades del mejor fútbol del mundo y de la época dorada del Barca, por estos últimos quince años. La verdad que todo eso a uno lo pone muy contento y con una alegría enorme de crecer”.

Pero para García, lo que más lo altera es la propagación de la pandemia del coronavirus en España. “En Barcelona la situación está un poco delicada, de hecho acá en Sabadell, donde vivo es una de las localidades que más infectados tiene. Hace unos 15 días cerraron las rutas en la ciudad. Nos encontramos encerrados en casa hace 25 días. Yo salgo de hace dos días por la mañana, aunque en un primer momento iba a hacer un trabajo de oficina en mi residencia. Está todo muy parado y la situación es un poco caótica en ese sentido y está afectando mucho con lo económico, con empresas que están cerrando. La verdad que hay mucha incertidumbre y de saber qué va a pasar. Decretaron cuarentena hasta el 9 de abril. Veremos qué pasa y creo que va para largo. Hay que tratar de llevar la situación de la mejor manera y junto a la familia. Se viven días muy tensos en España porque prácticamente estamos todos de puertas para adentro”, explicó García.

Con respecto a la situación que se originó por la crisis sanitaria también en nuestro país y en referencia a Salta y donde vive el padre de Javier García, expuso lo siguiente: “La verdad que nos encontramos preocupados y por mi padre. Lo dice todo el mundo, los mayores que se encuentran con defensa bajas y si están con otro tipo de patologías, les puede llegar a afectar un poco más. Se debe tratar tanto en Argentina como en Salta de que se tome conciencia y de cumplir que para eso se toman esta medidas porque si obedecen unos y otros no, al final el virus siempre va estar suelto por ahí. De todas maneras no sé que puede ocurrir, no le encontramos explicación a todo esto. No sé que va a pasar después de la cuarentena porque el virus sigue por ahí y las personas de nuevo volverán a estar en las calles. Realmente, genera intranquilidad”.

Y ante es panorama de salud en el mundo entero, Javier García, sostuvo que “acá en España dicen los médicos que el problema es la carga viral. Por ejemplo no es lo mismo que vayas donde hay aglomeraciones de varias personas y que el contagio se produzca por una sola persona. Allí radica también el cuidado para que la enfermedad no se siga propagando. Hay un video que se viralizó del doctor Jesús Candel y que causó un impacto muy grande en las redes de sociales porque cuenta la realidad de lo que está viviendo la gente a causa del coronavirus y todo lo que no se cuenta. Por ahí los datos que se dan a conocer no son ciertos”.