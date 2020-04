José Urtubey: “Sugiero que los sueldos sean automáticamente depositados”

La extensión de la cuarentena y el aislamiento social ha puesto en jaque a muchas empresas -pequeñas, medianas y grandes- que se han visto afectadas por la brusca caída en sus ingresos. En ese contexto de ahogo por la pandemia que ocasionó la propagación del COVID-19, José Urtubey levantó la voz del sector productivo y pidió implementar algunas medidas para mitigar el impacto que tendrá esta crisis en el país y la provincia.

En diálogo con El Tribuno, el empresario y consejero de la Unión Industrial Argentina, pidió flexibilizar internamente (en las provincias) más actividades e implementar la “automaticidad” para que los bancos depositen automáticamente los sueldos en las cuentas de los asalariados.

¿Cuánto dinero necesita el sector privado para pagar sueldos?

Los sueldos del sector privado mensual son 360 mil millones de pesos. El programa en cualquier país para poder subsistir después de esta pandemia tiene que durar por lo menos 180 días. Hasta ahora se han prestado 48 mil millones de pesos bajo estos programas de financiamiento, es decir un 12%, el sistema va a seguir colapsándose. Entonces sugiero el tema de la automaticidad, es decir que los sueldos automáticamente sean depositados en las cuentas de los asalariados y después sea entre los bancos comerciales y el Banco Central los que administren el tema de los análisis crediticios y de seguimiento.

¿Cómo ve el escenario económico salteño?

Veo que viene cayendo la recaudación, veo que hay mayor dependencia sobre la coparticipación, y en algún punto producto de la crisis. Veo la necesidad de empezar a flexibilizar en algunas actividades. Argentina, y Salta no va a ser la excepción, aparentemente según pronostican economistas, la caída va a estar entre 4 y 8 puntos del PBI. Hay que ver también qué impacto tiene sobre esto la negociación de la deuda pública con bonistas con jurisdicción extranjera. Sin lugar a duda vamos a un año muy complicado.

Para que la gente lo entienda... ¿qué significa que Argentina va a tener caída del PBI? ¿En qué nos afectaría a los ciudadanos comunes, los que tienen un salario o se ganan el mango día a día?

Significa que la actividad económica se va a contraer, significa que vas a ver el impacto de que hoy esté funcionando en un 25% la actividad productiva en Argentina y que eso después tiene un correlato con la realidad. Significa que va haber menos recaudación con lo cual la provincia va a tener menos recursos. Significa que va a caer el poder adquisitivo de la gente, que va a haber menos mercado, menos comercio.

Muchos, sobre todo los economistas liberales, afirman que Argentina está yendo a una de las peores crisis de su historia...

Yo creo que vamos a una crisis inédita, no solo por la pandemia que no termina con la cuarentena. La pandemia va a continuar hasta que no se descubran las vacunas correspondientes. Estiman que no va a ser menos de un año y ocho meses, casi dos años. Fijate que la crisis del 2001/2002, fue una crisis puntual de Argentina, pero el mundo seguía. Después vino el tema de las materias primas, la cotización de la soja en alza y vivimos todos los argentinos. El mundo está en crisis y si vos tenés un problema, será más complicado para países que ya venían arrastrando problemas económicos como la Argentina, que después de cuatro años de un problema enorme en materia económica. Entrás con una debilidad totalmente diferente y más fuerte a una crisis donde se suma la crisis mundial.

Muchas cámaras empresarias locales ya están preparando protocolos de trabajo y atención al público. ¿El sector industrial ya está trabajando en ese tema?

Sí, se está trabajando. No te olvides que el 25% de las industrias están funcionando ya que son los que llevan los productos básicos y necesarios para el funcionamiento de la sociedad como alimentos, productos vinculados con la salud, con la higiene y todas sus cadenas de valor. Hay protocolos, por su puesto, y se está formando muchísima experiencia y compartiendo esos protocolos. Creo que hay formas de ir pensando en una realidad distinta. Yo en particular, el mismo día que se habilitó, hubiera presentado, a partir del trabajo previo, un proyecto de flexibilidad. No es lo mismo la realidad de la provincia que lo que pueden pasar en los grandes centros urbanos.