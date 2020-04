Dramática situación de estudiantes salteños varados en La Rioja

Una situación desesperante viven por estas horas cientos de estudiantes salteños varados en la provincia de La Rioja, donde permanecen a la espera del retorno a sus hogares tras la suspensión de las clases en las universidades.

Los padres de los chicos salteños se agruparon para prestar asistencia y gestionar los pasajes, lo cual constituye una tarea complicada por las dificultades que se imponen en el camino de regreso en las distintas provincias.

Es así que lograron conseguir que la empresa Flecha Bus coloque un servicio que podría salir en las próximas horas con un máximo de 40 pasajeros, aunque los chicos salteños afectados por la situación suman más de doscientos.

La mamá de uno de los estudiantes se contactó con El Tribuno para relatar lo dramático de la situación para los jóvenes . “Solamente de Orán, Pichanal e Yrigoyen, hay más de 30 alumnos. De Embarcación hay casi 20” aseguró María Eugenia en contacto con este medio.

Los chicos varados son de Capital, Cerrillos, La Merced, Güemes, Saravia, Cafayate, Metán, Rivadavia y Tartagal, por lo que el cálculo supera las 200 personas que están viviendo una situación desesperante, sin dinero y ya sin provisiones.

“El gobierno de La Rioja otorgó una ayuda económica para los chicos pero le dieron prioridad a los estudiantes de esa provincia. Muchos chicos dejan mensajes en las redes donde están pidiendo comida y artículos de higiene. Realmente es muy tiste todo esto” dijo la mujer entre lágrimas.

Con mucho esfuerzo los padres salteños lograron conseguir los pasajes para sus hijos, pero la incertidumbre es lo que domina y en varios intentos el viaje de retorno fracasó. “Les dicen que vayan a la terminal. Los chicos salen con sus equipajes, tiene que recorrer varios kilómetros a pie porque la estación de ómnibus está lejos y el transporte público no funciona. Pero cuando llegan a la terminal les dicen que deben espera porque el coche no puede salir. Así están: sin saber qué hacer. Sin dinero y sin comida” sostuvo María Eugenia.

Ante la situación de crisis, los padres también juntaron algo de dinero extra en cuentas bancarias para ayudar a otros que no pueden obtener el dinero para que sus hijos retornen a la provincia. “Hay padres que no trabajan desde hace varias semanas y en algunos casos tiene a 3 hijos estudiando en la Rioja. Se le hace imposible conseguir el dinero para repatriar”, comentó.

Al respecto aseguraron que el costo de los pasajes para permitir el retorno se incrementó sustancialmente ya que las empresas les cobran una especie de “doble asiento” ya que no pueden viajar con acompañante y por prevención en las butacas dobles solo se sienta un pasajero para evitar el riesgo de contagio.

“Esto hace más difícil todavía la situación económica. El Gobierno de Salta ayudó en el sentido de otorgar el permiso para que los chicos vuelvan a la provincia, pero con eso no es suficiente. Hay gente que no tiene para traer a sus hijos de vuelta”.

Si todos sale bien, unos 40 chicos podrían estar retornando a Salta en las próximas horas. El plan que acordaron las autoridades es que una unidad de Saeta los distribuirá en los domicilios donde deberán cumplir con la cuarentena obligatoria en Salta capital, pero no se sabe qué pasará con los chicos del interior. Se supo que la empresa que los trae les cobra un plus por dejarlos en las ciudades cabeceras, pero la capacidad de esos colectivos es de 80 pasajeros y solo pueden viajar la mitad, por lo que la situación se torna más complicada para el resto que quedó en la provincia cuyana.

“Aquellos que tienen la posibilidad de volver dejaron los pocos alimentos y dinero que tienen para los otros chicos que no pueden volver. Esto es muy triste y necesitan la ayuda del gobierno”, expresaron los padres.