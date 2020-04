El trabajo virtual no va para Sergio Maza

A algunas conclusiones se va arribando con respecto a los entrenamientos virtuales que ejecutan los planteles que compiten en el torneo Regional Federal Amateur. Son actividades que cumplen los jugadores en forma individual por el aislamiento social preventivo que dispuso el Gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus. Y como respuesta a la preparación diaria, el DT de Gimnasia y Tiro, Sergio Maza, brindó su parecer. “No hicimos mucho trabajo virtual porque de verdad no es algo que a mí me llene. Es una opinión mía. Los jugadores sí tienen que estar todos los días con sus rutinas y ser profesionales, cuidarse, comer bien. Tratar de estar en actividad. Es algo para llevar el momento. A ver, llegado el caso, cuando tengamos competencia, el jugador va a tener que tener un mes o un mes y medio de pretemporada para ponerse a tono. En ese sentido me preocupa. Todo lo que se hizo anteriormente ya se perdió. Veníamos muy bien, pero suponte que se llegue a jugar, queremos mantener el plantel y que todo vuelva en el tiempo que tenga que volver”, explicó.

El entrenador del plantel albo aclaró: “Por ahí, se malinterpreta. Como forma de llevar algo o de hacer algo en el día a día que no está mal, porque es una actividad física y el Mati Tobar (preparador físico) les pasa a los jugadores una rutina bastante picante. Pero es algo que en 50 o 60 minutos la liquidás. Además, hay jugadores que tienen un espacio un poquito más grande, otros que viven en un monoambiente y otros que lo hacen en una habitación porque no tienen más lugar. Y no es lo adecuado”.

Los fundamentos sobre el pensamiento de Maza, se respaldaron así: “Decir que volvemos a jugar en un mes y los changos están preparados.no es real. Digo lo que yo pienso y para mí es así. Yo confío en los jugadores; sé que tengo un grupo muy responsable y son chicos que les gusta estar activo. En la semana nosotros hacíamos una práctica por día de 2 horas y a veces, si salía buena, la estirábamos hasta 2 horas y media o 3. Y eso ahora no lo tenés. No tenés la pelota, no tenés el espacio. Por más que hagas 150 lagartijas, no es algo que realmente después te sirva. Sí, para el momento de paliar una situación. Pero para una competencia, no. Los jugadores necesitan sí o sí la adaptación. Eso quise decir. No digo que el jugador no haga nada. Está bien que hagan su rutina y la tienen que hacer porque muchos chicos viven de esto y tienen que cuidar su cuerpo”.

Maza sigue de cerca lo que respecta a lo que va a pasar con el fútbol. “Estaba leyendo que el fútbol podría volver sin público y lo que es el campeonato nuestro, no sé qué va a pasar. Para mí es inviable jugar sin público y dado el caso en que se llegara a jugar y si hay alguna ayuda, se deben terminar los torneos. De nuestra parte queremos jugar, pero nunca se dice nada del torneo Amateur. Todo apunta a lo que es una categoría como la Superliga, el Nacional B y donde se mueve plata. Pero nosotros no tenemos nada oficial y es lo que produce inquietud”, sostuvo el DT del albo.

De la aparición de una situación complicada en lo económico, Maza comentó: “No por suerte. Nuestro plantel se conforma con muchos jugadores jóvenes y que viven con los padres y varios trabajan. El tema pasa que al no haber actividad comercial, no tenés ingreso por ningún lado o a algunos le han bajado el sueldo en sus trabajos particulares. A nosotros el club nos está normalizando el pago. Los dirigentes actuaron muy bien porque había algunos casos específicos de urgencia que se pudieron solucionar rápido, gracias a Dios. Y entre ellos también, los jugadores siempre se están ayudando. Estoy en contacto con todos a través del WhatsApp, porque me interesa saber si cómo se encuentran”.

Y llegó el análisis de cómo el parate perjudicó a Gimnasia, que arrancó con el pie derecho la segunda fase del Regional:

“Nos mató. Siempre dije de entrada que esto iba a ir de menor a mayor. Son chicos muy unidos y se conforma con muy buena gente, de perfil bajo. No son de comunicarse mucho y en la semana respondían. En los partidos iban creciendo. Eso se va perdiendo o es lo que se perdió, porque, en definitiva, el día a día es lo que te va haciendo crecer en todo sentido y lo que era para nosotros desenvolverse en un campo de juego”, cerró.