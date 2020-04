La caída histórica del petróleo golpea duro a Vaca Muerta

El precio de barril de crudo WTI sufrió ayer un derrumbe sin precedentes del 305%, a -37,63 dólares por barril, ante el fenomenal impacto de la pandemia de coronavirus sobre el consumo.

La caída del precio del crudo, a raíz del derrumbe del consumo y la sobreoferta internacional, disipan el interés de los inversionistas en nuevas explotaciones como el yacimiento argentino no convencional de Vaca Muerta.

Los futuros del crudo WTI para mayo tocaron un nivel nunca visto y cerraron el día con una caída de US$55,90 frente a la sesión anterior, cuando se había negociado a US$ 18,27.

En el peor momento, el barril con entrega para mayo, que cierra hoy, se llegó a negociar con una pérdida de US$ -40,32.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) quedó en terreno negativo sostenido por primera vez desde que existen estadísticas sobre el comportamiento del "oro negro" en los mercados.

Esto ocurrió ante el desplome del consumo de petróleo y sus derivados, sobre todo en sectores clave como la industria y la aviación.

Los contratos futuros del WTI para mayo, que expiran este martes, cotizaban por debajo de los cero dólares, en una jornada negra sin precedentes para el crudo de referencia en Estados Unidos.

La crisis por el coronavirus, las disputas entre la OPEP y Rusia, y el exceso de reservas de EEUU son las claves de una caída histórica del petróleo.

En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan, ya que no existe capacidad de almacenamiento y la existente tiene un costo altísimo.

Como las reservas están casi al límite en EEUU, deben erosionar los precios para colocarlos.

El barril de crudo WTI, que se intercambiaba a 60 dólares por unidad a inicios de año, se hundió por completo y terminó la jornada en casi US$ -38.

La caída de la demanda de petróleo como consecuencia de la crisis del coronavirus y las dificultades para almacenar todo el excedente llevaron el barril de Texas a comprarse a precios de remate, sin casi compradores que quieran hacerse del barril por la incapacidad de almacenamiento.

En el mercado de futuros de Londres la cotización del barril de petróleo Brent -referencia para la Argentina- para entrega en junio cayó 8,90%, hasta 25,58 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 2,50 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 28,08.

"Los futuros del WTI de mayo están experimentando ventas masivas, ya que expiran este martes. Los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento. No hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en EEUU han alcanzado su máximo", dijo el gestor de Vontobel AM, Michel Salden.

El precio de las naftas no bajará en la Argentina

El desplome del petróleo producido en los Estados Unidos (WTI) no afectará, de inmediato, los precios de los combustibles. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Es porque los importes de las naftas y el gasoil se calculan con otra referencia, que es el barril de petróleo Brent.

La caída de ayer ni siquiera llegará a reflejarse, mañana, en los precios de los combustibles en Estados Unidos. Allí, el galón -de casi cuatro litros- también se despacha en base a la cotización internacional del Brent.

La situación en el yacimiento argentino de Vaca Muerta no hace más que agravarse con las noticias que llegan desde los Estados Unidos.

La explotación no convencional que se realiza en el yacimiento tiene un alto costo, por lo que la extracción no llegaría a justificarse en un contexto en el que el crudo está “regalado” en el mercado internacional por la sobreoferta existente.

Varias empresas que operan en la cuenta neuquina ya había decidido frenar su trabajo debido a que las capacidades de almacenamiento del país están colmadas.

Esto, porque el consumo de naftas cayó abruptamente debido a el freno a la circulación de vehículos que impuso la cuarentena general por el coronavirus.

.