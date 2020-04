El documental de Michael Jordan es récord en audiencia

The Last Dance (El Ultimo Baile), la serie sobre el paso del ex basquetbolista Michael Jordan por los Chicago Bulls, marcó un récord de audiencia en el canal ESPN.

La historia resume la temporada 1997-98, en la que los Bulls obtuvieron el sexto título de NBA en ocho años, y en apenas a dos días de su lanzamiento alcanzó poco más de seis millones de televidentes en el mundo. La serie también se puede ver a través de Netflix que pone a disposición de sus suscriptores dos capítulos por semana.

El primer capítulo reunió a 6.3 millones de personas ante la televisión, el segundo a más de 5.8, informaron desde la producción del programa. Además, la serie acaparó las búsquedas en Google y tuvo un alcance, en términos de engagement, de 9 millones de interacciones entre Facebook, Instragram y Twitter.

Jordan cobrará cuatro millones de dólares (348 millones de pesos) por la serie. El surgido de Carolina del Norte anunció que los donará a través de su fundación para causas benéficas.

El próximo lunes 27 se espera el estreno de la tercera y cuarta parte en Latinoamérica y restan otras seis para completar un total de 10 capítulos de la serie documental sobre Jordan y los Chicago Bulls en su último campeonato obtenido en la NBA .

“El último baile de Michael Jordan es fantástico y me encantaron los dos capítulos. Los fans jóvenes que nunca vieron a Michael jugar ahora entienden por qué es THE GOAT (The Greatest Of All Time-El Mejor Jugador de la Historia) del baloncesto”, explicó Magic Johnson sobre el documental.