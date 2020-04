El drama de Juventud y Gimnasia: ahogados, sin gente y sin plata

El contexto de pandemia, aislamiento obligatorio y restricciones le cambió la vida a toda la comunidad, y el fútbol no es la excepción a la regla. Sin embargo, son los clubes salteños que disputan el torneo Regional Amateur 2020 los que están cada vez más acorralados: sin actividad futbolística y de ningún tipo, sin una proyección sobre el regreso a las competencias, sin generación de recursos genuinos, sin sponsors, sin aportes gubernamentales dada la lógica emergencia sanitaria que prioriza la salud y a los sectores más vulnerables por sobre todas las cosas.

Sin embargo, a esta realidad se suman agravantes no menores para las realidades de Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, San Antonio y todos los demás clubes salteños que aún se mantienen con vida en un certamen más amateur que profesional: y es que la Asociación del Fútbol Argentino solo “atiende” hasta el Federal A, y por el momento no hay salvavidas directos, como sí lo tendrán las otras divisionales, que puedan sacar a los clubes del ahogo financiero (las seis principales categorías sí recibirán partidas solidarias que la FIFA destinará a todas las federaciones y asociaciones para atenuar el impacto de la crisis mundial -ver página 31-).

Y la otra contingencia, no menos fundamental, es el presagio, que partió hace días del mismo ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, que dio prácticamente por descartado el regreso del público a las canchas en todos los estamentos del fútbol argentino en lo que resta del año.

A todos estos pormenores se refirió Javier Russo, vicepresidente del santo, en diálogo con El Tribuno: “Es una injusticia total. Si bien es amateur el torneo, jugamos bajo las reglas del Consejo Federal. El dinero tiene que ser repartido en forma equitativa. Este es otro golpe duro para el fútbol del interior, acá no hay federalismo. Y que no haya público nos perjudica más. El 99% de ingreso de los clubes depende de la recaudación”, explicó.

Al respecto, Marcelo Mentesana, titular de Gimnasia, fue más allá: “No queda otra que tomar decisiones en conjunto todos los clubes, no hay otra solución. En el Regional no hay otro recurso que las recaudaciones. Llegado el momento habrá que evaluar si se puede o no se puede jugar. Todo lo que se organiza tiene un costo. Magia no se puede hacer. No creo que se pueda jugar un torneo regional sin recaudación”, tiró.