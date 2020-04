El Carril busca eximir de impuestos a los comercios que no pueden trabajar

El intendente de El Carril, Efraín Orosco, ingresó ayer un proyecto de ordenanza en recinto del Concejo Deliberante local, a través del cual busca que se exima el pago de contribuciones municipales que inciden sobre la actividad comercial y servicios de los negocios carrileños que no pudieron abrir sus puertas durante marzo y abril, período en el que rige a nivel nacional la cuarentena preventiva y obligatoria.

“Esta medida busca proteger a nuestros comerciantes locales, quienes sufrieron pérdidas al no poder abrir los negocios, desde el Municipio queremos acompañar a todos los que se ven afectados, entendiendo que las medidas sanitarias de prevención que se tomaron son las necesarias para cuidarnos”, sostuvo el jefe comunal.

"La medida, de contar con el visto bueno de los concejales, alcanzará a todos los que realicen actividades comerciales, sectores autónomos y monotributistas que por disposición de los poderes públicos Nacional y/o Provincial, no pudieron continuar prestando los servicios cotidianos, por no haber sido considerados esenciales por dichos poderes y no haber obtenido una excepción o habilitación especial para continuar su funcionamiento", explicaron desde la Municipalidad.