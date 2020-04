Los capitanes de la Superliga se plantaron: sin fecha no piensan moverse

Los 24 referentes de los planteles se hicieron oír en una cumbre virtual con Agremiados. Resolvieron no entrenar hasta que no haya fecha de regreso del fútbol y se mostraron en contra de los recortes.

Los jugadores de la Superliga Argentina de Fútbol, representados en sus 24 referentes de cada plantel, se plantaron y decidieron no encarar ningún trabajo de preparación física ni futbolística hasta tanto no haya un panorama claro y concreto sobre el regreso oficial del fútbol en el país.

Y se lo hicieron saber, por la vía virtual, casi al unísono, al gremio que los representa.

Así, los 24 capitanes de los clubes que integran la Superliga le dejaron bien en claro a Sergio Marchi, secretario general de Agremiados, que si no hay una fecha oficial para el regreso a la competencia, no se pondrán a entrenar.

De este modo, los jugadores fueron consecuentes con los dichos del mismo presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien había declarado días atrás que no quería correr riesgos de contagio en el deporte por anticipar la vuelta.

A su vez, los futbolistas se mostraron disconformes con las posturas de algunos clubes de querer rebajar los salarios.

Carlos Izquierdoz, Leonardo Ponzio, Silvio Romero, Lisandro López, Fabricio Coloccini, Maxi Rodríguez y Carlos Araujo, entre otros, a la cabeza, los referentes de las entidades que militan en la mayor de las categorías del fútbol argentino volvieron a plantarse ante un gremio que pareciera haber perdido poder e injerencia.

“Si no hay fecha estipulada para el regreso a la competencia, no queremos volver a entrenar; ¿para qué vamos a arriesgarnos y entrenar si no hay nada confirmado?”; “Cuando haya algo concreto, nosotros volvemos”, fueron solo algunas de las frases que los capitanes de los 24 clubes de Primera le dijeron a Marchi.

No es la primera vez que los futbolistas argentinos dejan en claro su idea de no jugar en medio de la pandemia. Vale recordar cuando en el inicio de la Copa de la Superliga, River no se presentó ante Atlético Tucumán y todos los clubes lo respaldaron, aunque sí disputaron sus partidos. En aquel entonces, Ponzio llamó a sus colegas para que tengan solidaridad, algo que tuvieron de manera verbal, pero que por presión de sus dirigentes y de Agremiados no pudieron plasmar en acción.

A su vez, en la cumbre de los futbolistas de los clubes de la Superliga mediante videollamada con las autoridades de Futbolistas Agremiados, los jugadores también mostraron su preocupación por las decisiones de los clubes de querer rebajarles los sueldos o, incluso, el pago en cuotas de los mismos. Las entidades argumentan que no tienen los ingresos para hacer frente a los haberes, mientras que los protagonistas de la pelota no quieren dar el brazo a torcer a pesar de que ya varios planteles aceptaron rebajas y formas de pago. Se manifestaron en contra del tope salarial y se habló del urticante tema de los contratos de los jugadores.

El tema que no se tocó es el de los descensos, como así también ningún otro aspecto deportivo e inherente a la competencia, considerado hoy secundario para ellos.

Sin fecha estipulada, los jugadores y el gremio quedaron en que volverán a tener una charla vía “Zoom” para definir los pasos a seguir antes de establecer el regreso.

Las claves

El eje principal de la conversación fue la situación económica en particular de cada institución, posibles atrasos de pagos y cumplimiento de contratos.

Los capitanes de los equipos dejaron en claro que optan por priorizar la salud, que volverán a entrenar cuando haya una fecha de regreso del fútbol y exigen protocolos para la vuelta.

El plantel de Huracán, con el apoyo de Agremiados, reclama una deuda salarial de tres meses y denunció que la dirigencia pretende justificarla por la crisis provocada por la pandemia.



Cómo es la pelea en italia

El titular del Sindicato de Futbolistas Italianos (AIC), Damiano Tommasi, advirtió ayer que estarán de acuerdo con la vuelta al fútbol en su país sólo cuando “todos los ciudadanos hayan sido sometidos a un control de coronavirus”.

Según consignó la agencia ANSA, Tommasi, en una videoconferencia con autoridades de la Serie A, apuntó que el estado actual de la situación del país europeo “no permite el reinicio de la actividad” y que en las próximas semanas analizarán si están dadas estas condiciones.

Tommassi relató que los jugadores solicitaron que “el fútbol reinicie cuando todos los ciudadanos puedan disponer de controles”, porque no puede haber “un carril preferencial para la categoría”.

El titular del AIC pidió certezas sobre “cuáles son los procedimientos que se deben activar” para hacer posibles las condiciones de seguridad. “Hay que cuidar la salud de todos, no solo de los atletas”, dijo en diálogo con la cadena Rai.

El exvolante del seleccionado italiano consideró que la reunión de ayer entre los diversos sectores de la Serie A resultó “muy útil para exponer todas las posiciones de cara a un protocolo adecuado”.

Reunión de ministros, por el fútbol argentino

Si bien la vuelta al fútbol se ve lejana, hoy se producirá la primer reunión de ministros para analizar las condiciones en las que volverá a rodar la pelota en la Argentina y cómo será el protocolo, tanto de entrenamientos como de partidos, en un trabajo que será en conjunto con AFA, Conmebol, FIFA y la Organización Mundial de la Salud, y que deberá contar con sus respectivos avales.

Los ministros de Salud, Ginés González García, y el de Turismo y Deportes, Matías Lammens, tendrán hoy el primer cónclave para empezar a analizar las condiciones mínimas y los cuidados máximos que tendrá que tener cada entrenamiento y cada encuentro cuando se decida la vuelta al fútbol.

La intención del Gobierno nacional es que la vuelta a la prácticas sea luego del pico de contagios, que según manifestó el ministro de Salud, se corrió para mediados de junio. En el escenario más optimista, los planteles podrían regresar a la actividad recién a fines de junio en forma escalonada, con pequeños grupos y cuidados máximos, control de temperatura y normas estrictas.

“Seremos ultrasanitaristas; así como el Gobierno determinó la suspensión, va a ser el que determinará el regreso y las formas”, expresaron desde AFA.