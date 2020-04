El municipio capitalino, con $70 millones menos

La intendenta dijo que no vetará la ordenanza que aprobó hace una semana el Concejo.

La intendenta Bettina Romero dijo ayer que no vetará la ordenanza que un grupo de concejales aprobó para eximir de impuestos a comerciantes y remarcó que la medida dictada sin un principio lógico representa 70 millones de pesos menos para el municipio de la ciudad de Salta.

La jefa de Gobierno hizo notar que el fuerte desfinanciamiento complicará la prestación de servicios y señaló que el Concejo Deliberante capitalino tampoco podrá contar con los recursos extras.

Así se manifestó la intendenta Bettina Romero, al ser consultada sobre si vetaría la cuestionada ordenanza, en el marco de la conferencia de prensa que brindó ayer para informar sobre el plan de limpieza urbana de lucha contra el dengue que lleva adelante el municipio.

Consideró a la medida como algo inédito porque en ningún lado del país, ni siquiera en la provincia los diputados han planteado que se exima de pagar impuestos por una cantidad de meses, sino todo lo contrario.

Puntualizó que es muy respetuosa de la tarea de los cuerpos legislativos, dijo que tuvo el honor de ser diputada, y enfatizó que en momentos de crisis sanitaria, en la que hay que velar por la salud de la gente, no entrará en una pulseada de carácter político.

Considero que la medida implica desfinanciar un gobierno municipal que viene pagando los sueldos, que ha cumplido con el bono, con todo lo que se viene hablando con los gremios, que está invirtiendo.

"La verdad creo que si la mayoría -de los ediles- pensó que el desfinanciamiento es un buen camino, bueno tendremos que organizarnos como gobierno; habrá cosas que no se podrán pagar, cosas que no se podrán hacer, el Concejo Deliberante contaba con un montón de recursos extras que no los tendrán y así; porque son como 70 millones de pesos menos para un gobierno durante tres meses y eso implica un montón de cuestiones", sostuvo.

Tras sostener que "nosotros nos vamos a ocupar, con el equipo económico del municipio, de garantizar lo mínimo e indispensable" remarcó las acciones extra que viene haciendo el municipio de la ciudad.

Puntualizó que venían administrando para realmente con lo que se recaudaba poder trabajar y llevar obras.