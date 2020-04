Marcelo Tinelli reapareció sorpresivamente en un programa de televisión

Mientras transita la presente temporada, Corte y confección, el reality dedicado al mundo de la moda se dio el gusta de recibir la sorpresiva visita de Marcelo Tinelli, que se mostró nuevamente en pantalla antes de su regreso con ShowMatch.

El conductor entró con un barbijo puesto para ayudar a Mariana A -participante del certamen- con su maniquí y aprovechó para saludar al resto de los integrantes del programa producido por La Flia. “¿Ese es Marcelo?, se preguntó Andrea Politti. “¿Vos no estabas en Esquel?”, insistió la conductora del ciclo.

“Pasaba por acá y quería saber cómo venían”, retrucó el conductor que se mostró con barbijo. “Marcelo estás más lindo, ¿en el descanso pudiste bajar decibeles o no?”, indagó Andrea. “Si, pero uno labura también. Estás todo el tiempo trabajando, por suerte la familia está bien después de un viaje de 36 horas en auto, pero llegamos. Hacía mucho tiempo que no manejaba tantos kilómetros”, reconoció al animador.

VIDEO: EL TRECE

“Le quiero agradecer a mi familia que se bancó tres mil kilómetros en el auto y que me bancó 32 días en casa laburando, mediante todas las aplicaciones que hay ahora. Fuimos por 10 días y nos quedamos un tiempo más. Entre los 80 mil que nos habíamos quedado varados pudimos conseguir el permiso mediante la página del Ministerio del Interior y volvimos”, señaló Tinelli.

“Paré siete veces a cargar nafta. Me paró también siete veces la Policía, en Chubut, Río Negro, La Pampa y en la provincia de Buenos Aires. Me trataron de primera todos con los que me crucé en el viaje”, agregó.

Recordemos que el sábado pasado el Gobierno habilitó un permiso excepcional para que regresen a sus casas quienes quedaron varados en otros puntos del país, Marcelo Tinelli arribó a su departamento a primera hora de este miércoles, sobre el filo del vencimiento de esa habilitación temporal.

“Estamos con las pilas puestas con regresar con el programa. Me encanta trabajar y tengo muchas ganas de volver a la tele”, contó Marcelo sobre su desembarco en la pantalla que podría darse a mediados de mayo.

En la despedida, Andrea Politti aprovechó la oportunidad para pedir un aplauso a todos los trabajadores de la salud, actitud a la que el dueño de ShowMatch se sumó y les mandó “mucha fuerza por su gran labor”.

“¿Se termina el programa? Llegué tarde. Fue muy cortito, no pudimos desarrollar”, bromeó Tinelli que le puso final a su visita y al programa con su clásico “chau, chau, chau…”.

Durante este jueves, Tinelli se mostró muy activo en cuanto a la interacción con los ciclo de El Trece. Màs temprano, mientras Lourdes Sánchez y Pablo El Chato Prada hablaron vía Skype con Los ángeles de la mañana y a las novedades del Bailando, Ángel De Brito recibió un mensaje del conductor.

“Lástima que ya los desconectamos. Me dice Marcelo Tinelli: ‘Si El Chato sigue apareciendo en Tik Tok, en LAM, en todos lados, tiene que hacer el Bailando en pareja con Lourdes Sánchez'”, leyó el el periodista

“Oficialmente convocados El Chato y Lourdes. Pareja número 25. Mañana los llamamos de vuelta para ver qué responden”, disparó De Brito.

FUENTE: TELESHOW