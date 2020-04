Los comercios de Tucumán pusieron sus vidrieras “de luto” y reclamaron trabajar

Como forma de protesta por su situación, esta semana los comerciantes de la ciudad de Tucumán decidieron vestir sus locales “de luto”. Reclaman una mayor ayuda del Estado y la posibilidad de medidas de flexibilización para poder funcionar, como podría suceder en otros distritos del país a partir del lunes 27.

“El comercio se está muriendo”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán, Gabriela Coronel, en declaraciones al diario La Gaceta de esa provincia. Los comerciantes aseguran que se sienten desamparados por parte del Gobierno.

Así lo manifestaron a través de carteles en las vidrieras que acompañaron la medida de protesta: “Nos dejaron solos”, “queremos trabajar; el comercio está de luto‘; y ‘auxilios a comercios ya” fueron las frases que acompañaron las vidrieras de luto.

Según contó Coronel, la intención es mostrar que el comercio está tan unido como cansado. “Nos parece un golpe bastante fuerte que en Tucumán el comercio siga de cuarentena y que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esté abierto. Ellos tienen una mayor aglomeración de personas. Sin embargo, armaron un protocolo de trabajo que se puede hacer”, remarcó.

“La realidad es que hoy el comercio no puede abrir sus puertas”, indicó Coronel y adelantó que los comerciantes no podrán cumplir con sus impuestos si no trabajan. “Estamos en una crisis, nos estamos fundiendo. Es una situación dramática”, agregó.

Diferentes distritos del país adhirieron a la flexibilización de actividades, entre ellas la venta minorista de productos ya elaborados mediante servicio puerta a puerta. Pero no fue el caso de Tucumán.