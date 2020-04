Cómo seguir la cuarentena sin deprimirse

La distancia física no significa distancia emocional. Hay que seguir comunicados.

Los cambios de la convivencia obligados por la cuarentena tienen varios protagonistas que requieren atención. Uno de estos protagonistas son los representantes de la tercera edad que fueron mudados a las casas de sus hijos o quedaron solos, sin poder concretar la reunión de los domingos con los nietos. Mucho menos la salida a plaza o a mirar vidrieras con algún amigo.

En diálogo con El Tribuno, la licenciada en Psicología, Carina Salas expresó que hay que entender que el aislamiento social obligatorio no significa distancia emocional. “Hay que promover en nuestros adultos mayores que tengan acercamiento emocional con los afectos”, expresó la profesional que aconsejó recurrir a los llamados frecuentes, en la medida de la posible. Salas advierte que este también es un desafío, ya que el aprendizaje del manejo de la tecnología también les cuesta. “Del modo que habitualmente se conectan, ya sea por línea fija, por alguna video llamada, o por otras plataformas hay que buscar que se sientan en conexión emocional con sus seres queridos”, agregó.

Si los abuelos están en casa es necesario hacerlos sentir “útiles”. “Se los puede orientar para que realicen algunas actividades que estén siempre ligadas a la seguridad”, advirtió Salas. La psicóloga expresó que algunas actividades son en extremo necesarias como por ejemplo la actividad física, las compras y relaciones sociales que tienen que ver con la autonomía personal, las pueden hacer con el apoyo de otras personas. “Desde la comunidad se debe generar un esfuerzo para que los adultos mayores no se vean expuestos a situaciones en las que pongan en riesgo su salud”, aclaró.

Entre las acciones concretas, Salas reiteró que se debe hacer comprender que el no verse físicamente no quiere decir que se desentienden de ellos. “Ahora el modo de expresar amor por nuestros adultos mayores es no entrar en contacto físico y promover el contacto emocional porque ellos lo necesitan”, agregó. La profesional advirtió que la falta de este apoyo puede provocar una involución mental o afectar su sistema inmune. Recordó que el aislamiento debe ser controlado y puede afectar en forma negativa sobre todo en sus estados de ánimos. La psicóloga alentó a prestar atención a las rutinas de los adultos mayores, su alimentación, su hidratación, la actividad física y que desarrollen algún hobby. “Compartir recetas de cocina o de cuestiones de la vida cotidiana. Hay que prestar atención desde una mirada contemplativa”, agregó.

Los adultos mayores deben autocuidarse, desde los físico y emocional y atender a sus intereses, promover el uso de la tecnología, acercarlos y ayudar a dosificar el tiempo de exposición a los medios. Los profesionales médicos advierten que más de 2 horas frente a la TV no es recomendable, menos ahora. .