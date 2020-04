Ante un oscuro panorama económico y protestas, Alemania supera las 5.600 muertes

Alemania registra hasta hoy un total de 5.640 muertos y más de 154.000 infectados de coronavirus, lo que supone un descenso de casos en medio de pesimistas estimaciones económicas, protestas contra el confinamiento y una advertencia del Parlamento por el peso económico de las ayudas financieras aprobadas por la crisis.



En medio de este tenso contexto político, económico y social, el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas, reportó que los 1.737 casos nuevos de coronavirus suponen un descenso significativo respecto de los 2.055 del balance anterior, tras varios días moviéndose por encima de los 2.000 afectados.



El balance total de contagios es de 154.175 y, en las últimas 24 horas, sumó 140 muertos, un número menor a los 179 de ayer.



Baviera, con 40,912 contagiados y 1.596 fallecidos, sigue siendo el estado más afectado.



Con estas cifras dominando la gestión del gobierno de la canciller Angela Merkel, Wolfgang Schauble, presidente del Parlamento alemán y ex ministro de la líder conservadora, advirtió contra la sobrecarga del Estado por las ayudas financieras masivas ante la crisis del coronavirus y señaló que “a largo plazo, el Estado no puede reemplazar la facturación” de las empresas.



La tensión provocada por la cuarentena y las restricciones comienzan a notarse entre el empresariado alemán, los pequeños comerciantes y la población.



Las declaraciones de Schauble llegaron tras las pesimistas estimaciones económicas del viernes en Alemania, donde la confianza de los empresarios se desplomó en abril de manera "catastrófica", según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Munich, que cayó a un mínimo histórico de 74,3 puntos, frente a los 85,9 del mes anterior.



Tanto en el sector servicios como en el comercio, reina el desánimo y se registra un hundimiento de las expectativas a futuro, informó la agencia de noticias Europa Press.



En tanto, Schauble manifestó que "existe la sensación generalizada de que el Estado podría resolver cualquier problema con una financiación estatal ilimitada, y que podemos volver a poner en marcha la economía después con un paquete de estímulos".



"Cuanto más dure la crisis, menos podremos hacer con los medios tradicionales", destacó en una entrevista publicada hoy por el diario Tagesspiegel el ex ministro de Finanzas de Merkel, y anticipó al medio alemán que se producirán cambios estructurales en la economía, la sociedad y la política.



Schauble también expresó su preocupación por el cambio de humor de la población y reclamó prudencia en la flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia.



Las palabras de Schauble hacen alusión a las cientos de personas se congregaron ayer en Berlín y Stuttgart para protestar contra estas medidas de confinamiento.



Esa misma tensión se sintió en la frontera con Polonia, donde cientos de polacos se reunieron en la línea de separación entre ambos países para exigir a su gobierno la reapertura del paso, tras semanas de cierre.