 Adrián Cuadrado: “Estábamos en un buen momento y no queremos perderlo”

La suspensión del fútbol se prolonga ante la pandemia del coronavirus y realmente hay que cargarse de mucha paciencia con una espera que incomoda, porque no se sabe cuándo se podrá volver a las canchas. El entrenador de Juventud Antoniana (equipo que participa en el torneo Regional Federal Amateur), Adrián Cuadrado, en medio de una situación complicada, habló con El Tribuno e hizo referencia al momento que se vive. “Del tema fútbol no nada hay nada cierto. Salen versiones por todos lados y hay que esperar concretamente lo que diga el Consejo Federal y ojalá que podamos seguir jugando”, manifestó Cuadrado, que dirige al equipo antoniano y que clasificó para jugar la segunda ronda del torneo Regional Federal Amateur.

Ante la consulta al DT del santo, sobre qué convendría, respondió lo siguiente: “Hablar sobre supuestos no tiene sentido. Nosotros seguimos entrenando con el grupo a full. Y estamos muy contentos con el plantel, con los jugadores. Ellos están muy enchufados con el trabajo”.

Claro que para Cuadrado el parate frenó las ambiciones del equipo: “Estábamos en un buen momento, con el grupo, con el juego, con los resultados. Y no queremos perder todo eso. El objetivo nuestro es buscar el ascenso, siempre lo fue, nunca lo esquivamos y nos hicimos cargos. Ahora seguimos entrenando vía online con un grupo de 20 jugadores, Vicki (Víctor Cuellar, preparador físico) y psicólogos, todos los días y se extiende hasta los sábados”.

Por el lado antoniano lo que mejor se interpreta es la continuidad del torneo. “Por eso reitero, vamos a esperar lo que diga el Consejo Federal. Con ese fin seguimos esperando y todos los clubes están entrenando de la misma manera. Y más que todo pasa por la motivación, la unión, la solidaridad del grupo. No sabemos cómo sigue. Tenemos que esperar hasta que se disponga que hay que hacer para poner primera”, explicó el técnico.

Y el tema de la preparación para Cuadrado toma relevancia. “El grupo está muy metido. Todos somos conscientes de que estábamos en un buen momento y no tenemos que relajarnos, ni nada por estilo. Hay que tratar de no quedarse quieto, de mantener el envión y estar atento a lo que va a venir y nosotros tenemos que estar preparados”. subrayó.

Uno de los puntos de los cuales el técnico consideró: “Vamos a volver todos en las mismas condiciones. La verdad que se me hace difícil hablar sobre lo que no sabemos que va a pasar. Y hablar del ritmo futbolístico y los trabajos de campo por los cuales estamos todos iguales. Estamos sin poder hacerlo y nosotros estamos esperando en los valores que Vicki (Cuellar) está haciendo hincapié y que es muy importante”.

Dio detalles con respecto a la labor que cumple el plantel santo con respecto a los entrenamientos. “Más allá de los futbolístico y de lo físico está lo mental y sobre estas tres cosas podemos trabajar sobre dos que es los físico y lo mental. Por ahí lo futbolístico no, no nos encontramos con el grupo en un campo de juego. Pero si podemos trabajar en los otros aspectos y los están haciendo. La respuesta de los jugadores es muy positiva porque lo vuelvo a repetir. El objetivo siempre fue claro para nosotros y desde el primer momento, porque queremos llevarlo a Juventud a los más alto”, señaló.

Del tema económico en Juventud, Cuadrado solo respondió: “Todos nos encontramos en la misma situación. Los dirigentes, se que están encima. Se que están buscando. Se que llevaron mercaderías para algunos y plata para unos cuantos. Esto lo tendrían que decir los dirigentes. Yo hablo con los jugadores y están con ganas. Estamos todos esperando que se decida qué va a pasar”.

Y en cuanto a la pandemia, lo resumió de esta forma: “Esto es algo inédito, no lo vivió nadie y creo que nadie paso por esto, pero el ser humano se adapta a todo, inmediatamente aparecieron estos programas. La tecnología y la manera de seguir trabajando y cuando esto pase, espero que sea pronto, vuelva todo a la normalidad, aprendamos de todo esto y de poder apuntar a otros aspectos. Qué uno en la vorágine del día a día, en ir volando al trabajo, comer a mil por hora y salir de nuevo hacia otro trabajo, hoy se presentó la posibilidad de parar la pelota”.

“Compartir mas tiempo con la familia y cuidar la salud. Pensar un poco más y hasta tenemos la posibilidad de hacer cursos, aprovechando las redes sociales”, puntualizó Cuadrado.