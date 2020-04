Atlético Tucumán apoya a San Martín para que ascienda a Primera

El presidente de Atlético Tucumán y vice de la Liga de Fútbol Profesional (ex Superliga), Mario Leito, afirmó que su club apoya al vecino San Martín en su reclamo de ascender a primera división, "porque hizo los méritos deportivos para subir de categoría".

El pedido realizado por el también diputado nacional Leito se enmarcó en la suspensión del campeonato de primera división debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por Covid-19 y por el que se suspenderán los descensos en todas las categorías, pero no así los ascensos, que deberán dirimirse en cancha.

"Vamos a estrechar fila todos en esta posibilidad que tiene San Martín para poder ascender. Desde Atlético Tucumán y como diputado nacional, estoy a disposición de su institución para todo lo que podamos hacer, ya que es una cuestión de merecimiento lo que les corresponde, por como está en la tabla de posiciones”, indicó.

"Por eso sostengo que la AFA debe medir todo con la misma vara. Es decir que si da por finalizado el torneo de Primera División también hay que dar por concluido el de la Primera Nacional, teniendo en cuenta las posiciones en la que está cada equipo”, advirtió Leito en declaraciones que reprodujo el diario La Gaceta, contradiciendo la decisión divulgada hoy por Claudio Tapia.

El dirigente que será segundo de Marcelo Tinelli en la próxima competencia de primera división, puntualizó que el ascenso de San Martín "es una cuestión que hace bien a los tucumanos y que realmente es un acto de justicia. Por eso no podemos menos que acompañar esta patriada de los sanmartinianos", arengó.

San Martín era el puntero de la Zona B de la Primera Nacional con 44 unidades y además el líder de la tabla general.

El Grupo A lo encabeza Atlanta con 38 y 85 minutos pendientes ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, que de ganarlos alcanzará en el global a