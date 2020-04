Diputados definirá hoy un mecanismo para sesionar

La Cámara de Diputados modificará hoy su reglamento interno para incluir un sistema que permita garantizar la actividad legislativa del cuerpo en situaciones excepcionales o de suma gravedad, como es el caso que en la actualidad se registra por la pandemia del coronavirus.

En la última reunión de la comisión de Legislación General, que integran el presidente del cuerpo, Esteban Amat, y los titulares de bloques políticos, el debate giró en torno a un sistema totalmente online o un mecanismo mixto como el que aprobó el Senado la semana pasada.

Según confiaron participantes del encuentro, todavía "no hay acuerdo" y la última propuesta del oficialismo, con un texto diferente al de la semana pasada, aún no cuenta con dictamen.

En lo que sí hay coincidencia es en que la modificación en el reglamento interno asegurará la realización de sesiones y el desarrollo de la actividad legislativa, no sólo en el contexto actual, también ante cualquier otro caso de fuerza mayor que en el futuro impidiera constituir físicamente al cuerpo.

En la reunión del viernes anterior, además de acordar los temas que estarán en el acta de labor parlamentaria se estableció la mecánica para sesionar hoy con los diputados en el recinto legislativo.

Una de cal y otra de arena

Tras la reunión de comisión, el diputado Carlos Zapata destacó que el titular del cuerpo, Esteban Amat, con muy buen criterio dio curso para tratamiento a los pedidos de informes que se presentaron durante el receso, anticipó que los proyectos de resolución se tratarán en bloque como lo hace el Senado y confirmó que se tratará la modificación del reglamento interno.

No obstante, se mostró decepcionado por la decisión que adoptó el oficialismo: "Han dispuesto que cada diputado podrá hablar solamente dos minutos y los presidentes de bloques tres minutos; esto está en contra de las funciones del parlamento y no se puede transformar a la cámara en una escribanía más que exprés", cuestionó.

Zapata dijo que el argumento fue: "Se hará así porque la sesión duraría mucho", sobre lo que consideró que "no importa la duración, sino respetar y hacer honor a un sistema republicano y democrático, donde todos los representantes del pueblo tienen cosas para decir en las sesiones y no pueden estar limitados".

Sobre la modificación del reglamento interno, el titular del bloque Ahora Patria señaló que desde la oposición vienen trabajando para que se incorpore las sesiones virtuales y también las mixtas. Particularmente consideró que no se deben llamar virtuales "porque significa algo que no existe" y dijo que adhiere a la "conducta que tuvo el Senado en denominar no presencial".