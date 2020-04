Las hijas de Giné piden que se haga justicia con los acusados

Las hijas de María Leonor Giné, la mujer brutalmente asesinada hace un mes en su departamento de calle Belgrano al 900, coinciden en que las tres personas detenidas son los “asesinos” de su madre. Uno de ellos es Agustín Morales, hijo de María José, la menor de las hermanas, quien debe llevar la pesada carga de saber que su hijo está acusado de matar a su madre.

“No es que no se sabe quién mató a mi mamá, nosotras sabemos que los tres están involucrados”, manifestó en diálogo con El Tribuno María Fernanda Pérez Giné.

María Fernanda señaló que de común acuerdo con sus hermanas tienen un abogado trabajando en el caso. “Está encargado de hacer los trámites y nos informa al respecto, además mi hermana Mercedes habló con la fiscal -Odorisio- y nos interiorizarnos de lo que pasó con mi mamá”, sostuvo. Acerca de lo manifestado por el defensor técnico de Agustín Morales, sobre la información que desde la división Homicidios habrían filtrado a la familia de Giné, Fernanda lo negó.

“Lo que dice el abogado del asesino de mi mamá, Héctor Solaligue, es ciento por ciento mentira. Nosotras hablamos con las personas que teníamos que hablar, no es verdad que un tal Diego nos pasa información”, explicó. El defensor del nieto de la víctima “fue puesto por Cristian Morales, el padre de Agustín y expareja de mi hermana”. Por otra parte, añadió que Agustín era uno de los diez nietos que tenía Giné. “Y hoy está detenido porque es uno de los asesinos de mi mamá”, repitió.

Sobre esto último, Mercedes, otra de las hermanas, manifestó: “Tenían una relación de nieto y abuela, la misma que mi mamá tenía con todos sus nietos. Nada más que Agustín tenía un problema de adicciones, no es que vivía con mi mamá sino que estaba circunstancialmente con ella por la cuarentena porque mi mamá era una persona de riesgo y él también”.

Las hermanas e hijas de la mujer asesinada el 28 de marzo contaron: “Agustín (21) hacía cerca de un mes que no consumía, estaba tranquilo y ayudaba a su mamá María José, quien trataba de mantenerlo ocupado con algunos trabajos. Cuando comenzó lo de la cuarentena charlaron entre mi mamá y mi hermana María José para saber si se podía quedar en el departamento y mi mamá dijo que si él se quería quedar y estaba tranquilo no había problemas”, dijo María Fernanda.

A raíz del aislamiento, las hijas de María Leonor Giné hablaban todos los días con la madre. “Se la sentía bien, yo le preguntaba por Agustín y su adicción para ver cómo estaba con ella y me decía que estaban bien, incluso el viernes por la tarde previo al homicidio nos envió fotos jugando al buraco con Agustín. En ese momento no había indicios que a nosotras, como hijas, nos llevaran a pensar que pudiera suceder semejante aberración. Y tenemos muy claro que fueron ellos”, apuntó Mercedes.

Las hijas, algunos familiares y amigos de Giné por pedido del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) el sábado 28 de marzo estuvieron desde las 10 hasta la 1 del domingo al frente del departamento donde se perpetró el crimen. “Desgraciadamente yo no estuve, la única que sabe la verdad es mi madre que ya no está. Para mí, Agustín Morales, hijo de mi hermana menor, lamentable y tristemente es uno de los asesinos. Bajo ninguna cabeza sana se podría concebir que yo afirme algo así con liviandad, hay evidencias que así lo indican”, sostuvo Fernanda Pérez.

Ninguna de las cuatro hermanas imaginaría siquiera lo que se había perpetrado en el departamento de su madre. “Cerca de las 10 me llamó mi hermana María José para decirme que mi mamá se había cortado las venas”, en ese momento uno de sus sobrinos, de nombre Lucas, había ingresado al departamento y descubrió que María Giné estaba muerta en la cocina.

“Tenía una hoja de diario tapándole la cara”, dijo Fernanda Pérez, hija de la mujer asesinada.