Dos franquicias de la NBA, interesadas en Gabriel Deck

El crecimiento del santiagueño Gabriel Deck no ha pasado desapercibido para la NBA. La Liga estadounidense ya se fijó en el alero del Real Madrid de 25 años y 1,98 metros y dos franquicias están mostrando un enorme interés por él.

Una, especialmente, no pierde detalle de sus evoluciones y estaría encantada de contar cuanto antes con El Tortuga, como se le conoce en el ambientec. A Deck, que llegó al Madrid en 2018 y firmó por tres años, le restaría la próxima temporada de contrato, aunque el club blanco tiene una opción para extenderlo. Sin embargo, el jugador dispone de una cláusula de salida hacia la NBA cuyo montante sería asequible en caso de que decidiera emprender una aventura en la mejor Liga del mundo.

El juego del alero argentino llamó la atención incluso del fallecido Kobe Bryant, embajador de FIBA durante el pasado Mundial de China. Manu Ginobili y él vieron juntos algunos partidos de Argentina. El mito de los Lakers no conocía a todos los jugadores y no dejaba de preguntar a su compañero de localidad. “Se quedó enamorado del Tortuga. Se lo conté después a él, que Kobe se había convertido en fan suyo y se lo que quería llevar a los Lakers”, desveló Ginóbili.

Deck acabó el Mundial con promedios de 13,9 puntos y 3,1 rebotes. En la final frente a España se fue hasta los 24 puntos.

Deck ocupa ahora plaza de extracomunitario, lo que obliga al entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, a tener que hacer rotaciones en las competiciones nacionales entre él, Jordan Mickey y Trey Thompkins. Pero su condición cambiará durante la próxima temporada. Como todo ciudadano argentino, puede solicitar la nacionalidad española al cumplir dos años de residencia en nuestro país y el alero los hace en julio. Será entonces cuando comience los trámites. Todo indica que, en algún momento del próximo curso, podría empezar a actuar como comunitario. Un lujo tratándose de un jugador en crecimiento constante que cautivó incluso a Kobe Bryant.