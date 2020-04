Mauricio Pegini: “Esta camiseta no la cambio por ningún otro grande”

Lo que puede pasar después de junio con los vencimientos de los contratos es lo que puso en vilo a los dirigentes de los clubes. Central Norte no escapa a esa disyuntiva, en pleno conocimiento de que varios de sus jugadores que integran el plantel que compite en el torneo Federal A, llegan con sus vínculos a esa fecha tope -aunque existe la posibilidad de que el fútbol se reanude en septiembre próximo- desde el club azabache analizan la forma de mantener el mismo plantel.

Como para calmar las aguas, de posibles partidas, Mauricio Pegini es uno de los que debe sentarse a charlar con los dirigentes del cuervo para sellar un nuevo acuerdo. “Mi contrato vence en junio. Y creo que es muy difícil que venga otro club a proponer algo. Ellos van a estar más preocupados en reconstruirse. Adentro del país van a quedar bastante mal económicamente y calculo, como no va haber descenso, lo que menos van a querer hacer es invertir. La prioridad la va a tener siempre Central Norte. Me debo a Central Norte por todo lo que me está pasando y siento que me afiancé en el arco”, declaró el uno del cuervo, quien agregó: “Viendo las casualidades de la vida puede venir un club y entonces habrá que tratar de pensarlo. Tengo una edad y me queda poco de carrera, pero tiene que ser muy buena la propuesta. La verdad que sacarme de mi comodidades, estar aquí en Salta con mi familia, en mi provincia, lo veo muy difícil. Primero, hay que esperar las decisiones, después ver el formato y a ver si entramos entre los candidatos a ascender porque no sabemos quiénes jugarán en esa llave. La cabeza está metida en Central”.

La consulta a Pegini llegó por el lado de algún interés que aparezca como de Juventud o Gimnasia y Tiro para contar con sus servicios. “Soy sincero después de haber vestido la camiseta de Central Norte y por el respeto que se merece el club y por mi fanatismo, no me pondría la camiseta ni de Gimnasia ni de Juventud. Y por los códigos que manejo no lo haría. Así, que eso es imposible. Es mi manera de pensar. Después de haberme puesto esta camiseta no la cambio por ningún otro grande de Salta”, declaró,

También están atento a mantener una charla con los dirigentes. “Las única conversaciones que tengo son con los compañeros por WhatsApp y con el profe Luciano Pintos (PF) y que nos da trabajo. Los capitanes nos contaron lo que se habló en el gremio. No nos dijeron nada de parte de la dirigencia y esperamos tener un respuesta. El tema del pago es lo que interesa hoy en día por la situación”, indicó Pegini.

Por último dejo está frase: “Hay que priorizar la vida y después pensar en el trabajo por el tema sanitario”.