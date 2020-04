Drogba y Eto'o en contra las pruebas de vacunas contra coronavirus en África

Los ex futbolistas Didier Drogba y Samuel Eto'o le apuntaron a los médicos que propusieron realizar la prueba de la vacuna BCG en África para testar su capacidad de cura del coronavirus y compartieron en las redes sociales el vídeo de los profesionales en un programa de la televisión francesa.

"Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio. ¡Denuncio enérgicamente estos comentarios serios, racistas y despectivos!", señaló Drogba en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Asimismo añadió: "Ayúdenos a salvar vidas en África y detener la propagación de este virus que está desestabilizando al mundo entero, en lugar de considerarnos cobayas. ¡Es absurdo! Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a las personas de estas conspiraciones atroces".

Por su parte, Samuel Eto'o realizó un comentario acerca del mencionado vídeo de los médicos y manifestó: "Hijos de puta, no sois más que mierda, África no es vuestro patio de juegos".

En tanto, quien opinó también en las redes sociales fue Demba Ba que se lamentó de las palabras de los dos expertos e indicó: "Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven algo banal. Tiempo de rebelarse".