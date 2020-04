La Premier League no se reanudará a principios de mayo

La Premier League no se reanudará a principios de mayo, como estaba previsto, y solo se volverá a jugar cuando sea "seguro y apropiado" y no haya riesgos por la pandemia de coronavirus, confirmó hoy la organización de la liga inglesa, que anunció también su ayuda a diversos clubes y al Servicio Nacional de Salud.

"La Premier League no se reanudará a principios de mayo y la temporada 2019-20 solo volverá cuando sea seguro y apropiado hacerlo", señala el comunicado de la Premier, recogido por DPA, tras una reunión de accionistas de los clubes de la máxima categoría. Además, el organismo explicó que la fecha de reinicio está "en constante revisión" a medida que evoluciona la pandemia de COVID-19.

En este sentido, la liga inglesa reconoció que está trabajando "en estrecha colaboración" con todos los clubes y con el Gobierno, con el que buscará "una solución de consenso".

"Hay un objetivo común para todos los partidos de liga y copa restantes se jueguen, lo que nos permitiría mantener la integridad de cada competición", indica.

"Sin embargo, cualquier regreso de la competición solo se hará con el apoyo total del Gobierno y cuando los consejos médicos lo permitan", añadió.

Durante la reunión también se consideraron las consecuencias deportivas y económicas para los clubes de la Premier League, así como para la FA, la EFL y la National League, aunque la prioridad continúa siendo "contribuir a la salud y el bienestar" del país, incluidos jugadores, entrenadores, directivos, personal de los clubes y seguidores.

En el aspecto financiero los clubes de la Premier acordaron "por unanimidad" consultar a sus jugadores la aplicación de una mezcla entre reducciones de salario y retrasos en los pagos por valor del 30% de la remuneración anual total.

Además, se prestará una ayuda de 125 millones de libras para la English Football League Championship (EFL), la segunda división inglesa, y la National League por las "graves dificultades" por las que atraviesan.

En otro orden, se aportarán 20 millones de libras para el Servicio Nacional de Salud y su personal sanitario, con el objetivo de premiar sus "heroicos esfuerzos" y para ayudar a las comunidades, las familias y los grupos vulnerables durante la pandemia de COVID-19.

En este paquete irán incluidos fondos para que los clubes reenfoquen sus esfuerzos en ayudar a las comunidades