Un video revela por qué es peligroso usar cualquier tipo de barbijo

Los bomberos de Tortuguitas realizaron un video que se volvió viral en las últimas horas, y que muestra por qué no funcionan los barbijos que no están aprobados por la ANMAT. El peligro de las máscaras caseras y la opinión de infectólogas.

El coronavirus sigue avanzando a nivel mundial y el uso de barbijos en la poblaciónes es cada vez más frecuente. Cuando comenzó la pandemia, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) junto con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) habían comunicado que desaconsejaban su uso como método de prevención ante el virus SARS-CoV2 a aquellos que no presentaran síntomas, no trabajaban en el ámbito de la salud o no habían viajado a países con brotes de coronavirus.

Tras la llegada de la pandemia a la Argentina, muchos ciudadanos fueron corriendo a las farmacias y se encontraron con un abrupto aumento de precios y faltantes. Es por eso que muchos optaron por realizarlo en casa o acudir a comprarle a alguien con tal de sentirse protegidos. Sin embargo, en un video que se volvió viral en las últimas horas, realizado por los bomberos de Tortuguitas, se mostró cuáles son los barbijos que actúan verdaderamente como barrera y cuáles no.

De acuerdo a la infectóloga Paula Rodríguez Iantorno, el barbijo solo lo debe utilizar el personal de salud en el momento adecuado y los pacientes con síntomas, tanto casos sospechosos o confirmados de Covid 19 como en otras patologías respiratorias: “Deben ser los quirúrgicos, es decir aquellos que tienen 3 capas, o los N95. Otro material no es suficiente ni está aprobado”.



“El video demuestra la eficacia de filtración en varios barbijos y demuestra que los únicos que funcionan son los que se encuentran aprobados por la ANMAT, ya que tienen la impermeabilidad adecuada y son los que se utilizan en el ámbito hospitalario”, dijo a este medio Romina Mauas, infectóloga y coordinadora médica de Helios Salud y miembro de la SADI.

De acuerdo al Ministerio de Salud, los barbijos se encuadran en la categoría de productos médicos y pertenecen a la clase de riesgo I según la normativa vigente. Los mismos deben contar con la habilitación del establecimiento como fabricante, importador y/o distribuidor y el registro del producto para asegurar que sean seguros y eficaces.

En este contexto, Mauas explicó que los barbijos quirúrgicos limitan la transmisión de gotas gruesas y luego existen otras máscaras que repelen y están indicados para el momento en el que se producen gotas más finitas, que son las que utiliza el personal de salud que entuba a las personas o los anestesistas.

La friselina es lo que se utiliza en los barbijos pero tiene que tener cierta porosidad y permeabilidad. Es por eso que es tan importante que estén aprobados por organismos como la ANMAT para justificar y certificar que realmente va a actuar como barrera y que tiene todas las especificaciones técnicas necesarias”, expresó Mauas.

Barbijos, ¿sí o no?

Para Mauas, el uso de barbijo indiscriminado a nivel comunitario no es acosejable: “La mascarilla no proporciona suficiente prevención y lo que notamos es que muchas personas que los utilizan lo están haciendo mal ya que no están habituadas a usarlos. Es importante conocer la técnica correcta para colocarlo, removerlo y entender que un barbijo de papel no es reutilizable”.

De acuerdo a un informe de la OMS llamado Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV), cuando no está indicada, la utilización de mascarillas médicas, surgen gastos innecesarios, se obliga a adquirir material y se crea una falsa sensación de seguridad que puede hacer que se descuiden otras medidas esenciales, como la higiene de las manos. Además, si no se utiliza correctamente, la mascarilla no reduce el riesgo de transmisión.

FUENTE: INFOBAE