Las clases no volverán, al menos, por ahora: “Los chicos seguirán sin ir al colegio”, dijo Alberto F.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que “tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona” y afirmó que “salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada”.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el mandatario en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el mandatario aclaró que “no se va terminar” el aislamiento, sino que “podría flexibilizarse” al permitir que determinadas actividades retomen la normalidad paulatinamente, como por ejemplo los comercios y los bancos. En lo que sí se mostró tajante fue respecto a los estudiantes. Reiteró que no van a volver a los colegios por el momento. “Ya tendremos tiempo para recuperar el tiempo de clases. Las escuelas han desarrollado un sistema de educación a distancia que no esta funcionando mal. Los los chicos tienen la tarea que les manda el colegio. A muchos que me consultan, les aclaré que yo dije que no hay clases, no que no haya tarea”, indicó el Presidente.

Sobre la situación de las universidades, Fernández contó que mantuvo conversaciones para impulsar la educación a distancia en ciertas carreras que sea posible. “Va mucha gente grande que se expone. Hay alumnos grandes. La universidad no es sólo de pibes de 20 años. Hay gente mayor que comenzó a estudiar o que cursa su segunda carrera. Entiendo que hay carreras que no es posible dictarlas a distancia, pero por ejemplo en la que yo doy clase (derecho) sí es posible”, señaló.

El mandatario también se refirió a lo ocurrido el viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. “Estoy preocupado, enojado y molesto”, dijo y afirmó que “no debemos relajarnos” ya que “nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección” por coronavirus.

“Cuando vi lo que había pasado ayer, dije pucha, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, afirmó y admitió que “hoy volvimos un poquito al orden”. Asimismo, el Presidente reconoció que hay que buscar el modo de que los bancos estén abiertos para que poco a poco volver a la normalidad. Igualmente, Fernandez advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de Mayo”. Y ratificó que el aislamiento social para mitigar el avance del coronavirus "nos garantiza que todo esto duela menos, por eso es tan importante hacerla. Si liberamos eso, el riesgo es muy grande. Por eso hay que ser cuidadosos con aviones, micros y todo eso", dijo.

Críticas a Bolsonaro

Fernández también cuestionó la actitud de su par brasileño, Jair Bolsonaro, ante la pandemia de coronavirus y consideró que se trata de "un peligro exponencial" para la región. "Lo de Brasil es de un peligro exponencial. No tomar nota de los que significa este virus y pensar que la voluntad divina nos va a salvar, vamos por mal camino", sostuvo el mandatario. Además recordó que "salvo con Chile, Brasil tiene fronteras con todos".

Habló de la deuda y los préstamos para empresas

El Presidente aseguró que el plan de negociación con acreedores "sigue en pie", pero con una propuesta que la Argentina pueda "cumplir".

"Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante", sostuvo y señaló: "Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir".

"A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre. Lo que hace falta es que todos y entiendan en la situación en la que vivimos", agregó.

Por otro lado, se refirió al rol de los bancos en la crisis y consideró: "Estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse".

El mandatario destacó la necesidad de que las entidades financieras puedan prestar dinero para que se mantengan las empresas.

"Espero que los bancos entiendan", apuntó y afirmó: "La dureza de algunos bancos a mí me cae mal en este momento. Tuvieron cuatro años llenándose de plata con negocios que el Estado dejaba", declaró.

"Sería muy demagógico" bajar los sueldos de los políticos

Alberto Fernández se refirió a los reclamos de algunos sectores de la población de que los políticos se bajen los sueldos durante la pandemia. Afirmó que hacerlo sería "un acto muy demagógico" y cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri: "No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones".

El mandatario destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo el mandatario.

Fuente: Todo Noticias e INfobae